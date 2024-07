1 Ein junger Mann erfrischt sich am 21. Juli 2024 im Eisbach im Englischen Garten in München an einem Wasserfall. Foto: dpa/Peter Kneffel

Südeuropa wird derzeit von einer anhaltenden Hitzewelle heimgesucht. Auch in Deutschland könnte der bisher arg verregnete Sommer im August noch mal Gas geben. Meteorologen erwarten sogar Tage mit Gluthitze und Rekordtemperaturen. Wenn's denn stimmt!











Es reicht! Mit diesem Dauer-Piss-Schiet-Wetter! An wen soll sich der tropfnasse Bürger nun wenden? An die Meteorologen? Oje! An den Wettergott? Haha! Oder an die rot-grün-gelbe Bundesregierung? Naja!