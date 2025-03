Möchte wirklich eine Mama sein: Lady Gaga: Ein eigenes Baby ist ihre größte Vision

Deutschlandtour angekündigt In diesen Städten spielt der Stargeiger André Rieu

André Rieu kündigt eine Tour durch sein "zweites Zuhause" Deutschland an. Doch bis zum Start müssen sich seine Fans hierzulande noch etwas gedulden. Allerdings macht der niederländische Stargeiger auch in den nächsten Monaten gelegentlich Station in Deutschland.