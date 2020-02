8 Bunt und schmissig ging’s zu bei der Show der Karnevalsgesellschaft Möbelwagen im Degerlocher SSB-Veranstaltungszentrum. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Die OB-Bewerber Veronika Kienzle (Grüne) und Frank Nopper (CDU) mischten sich bei der Show der Karnevalsgesellschaft Möbelwagen unter die Narren. Stargast war aber jemand anderes.

Stuttgart - OB-Kandidaten, ein Prinzenpaar und Wommy Wonder auf einer Bühne: Das gibt es nur an Karneval. Am Samstagabend feierte die Gesellschaft Möbelwagen ihre große Karneval-Show.

Prinz Harun I. und Prinzessin Lena I. zu Stutengarten lauten ihre offiziellen Titel in der Karnevalszeit. Bei der Show der Karnevalsgesellschaft (KG) Möbelwagen im SSB-Veranstaltungszentrum Waldaupark stand das Stadtprinzenpaar jedoch vor allem mit seinen Gesangseinlagen im Mittelpunkt. Lena I., auch bekannt als Schlagersängerin Lena Laval, stellte bei ihrem Solo-Auftritt am Samstagabend unter anderem ihre nächste Single „Herzplanet“ vor. Harun I. begeisterte die rund 400 Gäste mit Swing-Klassikern. Auch als Duo bot das singende Prinzenpaar eine Performance.

Wommy Wonder als „Elfriede Schäufle“ auf der Bühne

Ein anderes Duo holte Thomas Klingenberg, Präsident der KG Möbelwagen, gleich zu Beginn der Show auf die Bühne. Allerdings wollen diese beiden nicht gemeinsam den Thron besteigen: Veronika Kienzle, Bezirksvorsteherin in Stuttgart-Mitte, zieht für die Grünen in den Stuttgarter OB-Wahlkampf. Dr. Frank Nopper, derzeit Oberbürgermeister in Backnang, kandidiert für die CDU. Nopper bekam von Prinzessin Lena I. die silberne Ehrennadel für seine 25-jährige Mitgliedschaft bei der KG Möbelwagen angesteckt.

„Das Beste, was die schwäbische Fasnet zu bieten hat.“ Mit diesem Satz kündigte Klingenberg den Auftritt des Travestiestars Wommy Wonder an, die an diesem Abend in ihre Rolle der Elfriede Schäufele schlüpfte. Auch die weiteren Programmpunkte folgten dem Motto der Show, die sich „Die etwas andere Prunksitzung“ nennt. Ob der Party-Graf, die Showtanzgruppe Talheim oder die Garde der KG Möbelwagen: Für das „etwas andere“ Programm war gesorgt.