Möbelhersteller: Rolf Benz kehrt in deutsche Hände zurück

Die Möbelmarke Rolf Benz steht für Design und Fertigung in Deutschland. Jahrelang hatte das Unternehmen chinesische Eigentümer. Das ändert sich nun.
Der traditionsreiche Möbelhersteller Rolf Benz bekommt neue Eigentümer. „Ein deutsches Konsortium wird Rolf Benz übernehmen“, teilte das Unternehmen aus Nagold im Nordschwarzwald mit. Damit sei man nach vielen Jahren wieder vollständig in deutschen Händen. Rolf Benz war 2018 von Kuka Investment und Management gekauft worden - einer Tochter des chinesischen Polstermöbelriesen Jason Furniture. Das Unternehmen ist vor allem für seine Sofas und Sitzgruppen bekannt.