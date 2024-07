Möbelhaus bei Backnang betroffen: Opti-Wohnwelt muss sich neu aufstellen

1 Wie geht es weiter mit der Opti-Wohnwelt in Backnang? Zumindest „bis auf Weiteres“ sollen alle Filialen des Unternehmens geöffnet bleiben. Foto: Frank Rodenhausen

Die Möbelhaus-Gruppe steckt in wirtschaftlichen Schwierigkeit. Das Amtsgericht Schweinfurt hat am Montag einem Insolvenzantrag im sogenannten Eigenverwaltungsverfahrens entsprochen. Betroffen ist auch der Standort Waldrems.











Link kopiert



Mit einem Fachhandel für Bodenbeläge zweier Brüder hat die Firmengeschichte des Familienunternehmens Föst in den 1970er-Jahren begonnen. Nun zählt die Opti-Wohnwelt-Gruppe mit Sitz im unterfränkischen Niederlauer (Kreis Rhön-Grabfeld) mit ihren insgesamt 41 Niederlassungen zu den 20 größten Möbelhändlern Deutschlands. Doch die Firma, die in Backnang-Waldrems eines ihrer umsatzstärksten Häuser betreibt, ist offenkundig in finanzielle Schieflage geraten.