Möbeldesigner aus Nagold gestorben: Im Fernsehen oder auf Reisen – bekannte Rolf Benz-Designs im Alltag

Der Schwarzwälder Möbeldesigner und Unternehmer Rolf Benz ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Seine Polstermöbel sind legendär – und finden sich nicht nicht nur in Wohnzimmern, sondern auch in unserem Alltag.

Seinerzeit hatte Rolf Benz die Mission, Sitzmöbel neu zu denken und gesellschaftlichen Entwicklungen anzupassen. Nun ist der visionäre Schwarzwälder Möbeldesigner im Alter von 91 Jahre gestorben. Seine Vermächtnisse – die von ihm entworfenen Sofas, Sessel, Couchtische und andere Möbelstücke – leben auch heute und im Alltag weiter.

Denn der Möbeldesigner, der 1933 in Nagold im Kreis Calw geboren wurde, schaffte es mit seinen Designs nicht nur ins Fernsehen – und das gleich mehrmals – sondern auch in ein Museum in New York oder an den Flughafen.

Lesen Sie auch

So designte Benz etwa die rote Couch in der gleichnamigen Talksendung „Die rote Couch“, die von 1990 bis 1993 im ZDF zu sehen war. Benz’ Kollektion „Forum 255“ nahm darauf prominente Talkgäste in Empfang.

Platz für prominente Gäste

Kultstatus erreichte der Designer auch mit der bekannten „Wetten, dass ...?“-Couch. Show für Show fanden an den Samstagabenden prominente Gäste auf der Spezialanfertigung des Programms Rolf Benz 2000 Platz.

In den Achtziger Jahren ging es für einen Entwurf des Nagolder Möbeldesigners sogar über den großen Teich. Das Modell „6500“ ist Teil einer Ausstellung im Museum of Modern Art in New York. Bei Werbeshootings in den 1980er Jahren fand sein Modell „4500“ zudem den Weg nach Barcelona: Im Park Güell ging es eine Verbindung mit Gaudís geschwungenen Formen ein.

Rolf Benz für Reisende

Wenn auch nicht auf Reisen, dafür als Begleiter für Reisende: Auch an mehreren deutschen und internationalen Flughäfen hat Rolf Benz seine Spuren hinterlassen. Mit dem Unternehmensbereich „Rolf Benz Contract“ begleitet das Unternehmen auch Projekte in Gastronomie, Hotellerie und anderen öffentlichen Räumen.

So nehmen Reisende in der jeweiligen Lufthansa Senator und Business Lounge von Berlin über Detroit bis nach London beispielsweise auf Polstermöbeln von Rolf Benz Platz.

Der Unternehmer ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Foto: WALTER KNOLL AG & Co. KG/Walter Knoll

Auch in dem mittlerweile wieder geschlossenen Rothaus Brauerei Restaurant im Stuttgarter Kaufhaus Gerber war das Unternehmen Rolf Benz an der Gestaltung beteiligt. Als Partner der Innenarchitekten von blocher partners stattete er das Interior mit modernen Polstermöbeln und Couchtischen aus.

Möbel für Schiffsflotte

Im Januar 2024 gab das Schwarzwälder Unternehmen zudem bekannt, einen der größten Einzelaufträge in seiner 60-jährigen Geschichte zu übernehmen: So stattet Rolf Benz Kabinen der Mein Schiff Relax, des achten Kreuzfahrtschiffes der Mein Schiff Flotte von TUI Cruises, mit maßgeschneiderten Polstermöbeln aus. In der Bildergalerie finden Sie einige Eindrücke dieser bekannten Benz’schen Designs.