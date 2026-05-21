1969 betrat Jane Birkin (1946-2023) die Filmfestspiele von Cannes an der Seite von Serge Gainsbourg (1928-1991) in einem cremefarbenen Spitzenkleid. Model Bella Hadid (29) hat den Look der Schauspielerin und Sängerin an selber Stelle nun ins Jahr 2026 übertragen. Am Mittwoch erschien die 29-Jährige auf dem roten Teppich in einem maßgeschneiderten Haute-Couture-Kleid von Schiaparelli, das Birkins Look nicht nur leicht ähnelt, sondern ihm huldigt.

Tiefer Ausschnitt und Meerjungfrauen-Schleppe Die Parallelen sind unübersehbar: dasselbe Spitzenmuster, dieselbe schwarze Brosche, die den tiefen Ausschnitt zusammenhält. Schiaparelli-Kreativdirektor Daniel Roseberry hat laut "People" Birkins Silhouette als Vorlage genommen und daraus eine zeitgenössische Version entwickelt: körpernäher, mit langen Ärmeln, die an den Handgelenken leicht ausgestellt sind, und einem gestuften Meerjungfrauensaum. Birkins Original war lockerer geschnitten und wies kürzere Ärmel auf.

130 Mitarbeiter haben laut Schiaparelli insgesamt 22.160 Stunden an dem Stück gearbeitet. Die Stickerei besteht aus Kordeln und Ankerfäden in Trompe-l'œil-Spitzentechnik - eine Methode, die der Oberfläche eine täuschend echte Dreidimensionalität verleiht. Um nicht von dem besonderen Kleid abzulenken, hielt sich Hadid ansonsten im Look zurück: Sie wählte lediglich Diamantohrringe und Diamantringe, das Haar trug sie straff nach hinten frisiert. Ihren Auftritt absolvierte Hadid bei der Vorführung von "La Bataille De Gaulle: L'Âge De Fer", einem Film über die Militärkarriere von General Charles de Gaulle.

Jane Birkin wurde als Stilikone bekannt. Sie ist Namensgeberin für eine im Jahr 1984 ursprünglich für sie entworfene Handtasche der Modemarke Hermès. Eine zufällige Begegnung zwischen Jane Birkin und dem damaligen Hermès-CEO Jean-Louis Dumas auf einem Flug war der Auslöser für die Kreation der Handtasche. Heute gilt sie als Statussymbol.