57 Jahre nach Jane Birkins ikonischem Auftritt in Cannes erschien Bella Hadid im nahezu identischen Spitzenkleid.
1969 betrat Jane Birkin (1946-2023) die Filmfestspiele von Cannes an der Seite von Serge Gainsbourg (1928-1991) in einem cremefarbenen Spitzenkleid. Model Bella Hadid (29) hat den Look der Schauspielerin und Sängerin an selber Stelle nun ins Jahr 2026 übertragen. Am Mittwoch erschien die 29-Jährige auf dem roten Teppich in einem maßgeschneiderten Haute-Couture-Kleid von Schiaparelli, das Birkins Look nicht nur leicht ähnelt, sondern ihm huldigt.