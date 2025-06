Modischer Hingucker in London: Cate Blanchett als bedrohliche Meerjungfrau auf dem rotem Teppich

Bei der Serpentine Gallery Summer Party in London sorgte Cate Blanchett für Aufsehen: In einem muschelverzierten Korsett von Dilara Findikoglu interpretierte sie den Mermaidcore-Trend völlig neu - als düstere Sirene statt süßer Arielle.

Cate Blanchett (56) lieferte bei der Serpentine Gallery Summer Party in London eine spannende Interpretation des Mermaidcore-Trends. Die australische Schauspielerin zeigte einmal mehr ihren besonderen Modeinstinkt - und wie sich das maritime Thema auch jenseits von Glitzer und Wasser-Fantasien umsetzen lässt.

Rüstung aus Muscheln statt süßer Glitzer

Das bis über die Hüften reichende muschelverzierte Korsett aus Dilara Findikoglus Herbst/Winter 2025-Kollektion verwandelte Blanchett in eine düstere Meereskreatur. Anstelle von schillernden Pailletten-Tops oder glitzerndem Augen-Make-up setzte die 56-Jährige auf einen Kragen aus spitzen Muscheln, der an eine bedrohliche Rüstung erinnerte. "Sie ist nicht Prinzessin Arielle, sondern eine Sirene, die Männer in den Tod lockt", zitiert das "Vogue"-Magazin Modeexperten.

Die Schauspielerin tauschte die ursprünglich von der türkisch-britischen Designerin zum hellen Korsett vorgesehene dunkle Lederhose gegen einen körperbetonten blasslila Rock im Meerjungfrauenstil, der am Knie ausgestellt war. Dazu kombinierte sie lavendelfarbene Pumps, die mit Tüll verziert waren und an Meeresschaum nach einem Wellenbruch erinnerten.

Mut zum Moderisiko zahlt sich aus

Stylistin Elizabeth Stewart setzte erneut auf Cate Blanchetts Bereitschaft, modische Risiken einzugehen. Bereits in der Vergangenheit sorgte die Oscarpreisträgerin mit außergewöhnlichen Looks für Schlagzeilen - etwa mit einem Top aus 102 Löffeln der Designerin Hodakova.

Cate Blanchett gilt zudem als Vorreiterin, wenn es darum geht, Nachwuchsdesigner zu unterstützen. Von Haider Ackermanns Debüt bei Tom Ford bis zu Sarah Burtons ersten Entwürfen für Givenchy - die Australierin ist oft die Erste, die neuen kreativen Köpfen ihr prominentes Gesicht leiht.