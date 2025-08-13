Modische Nostalgie: Indie Sleaze: Style-Guide zum rebellischen Look

Der wilde Charme der späten 2000er und der 2010er lebt neu auf. Der "Indie Sleaze"-Look zelebriert das Unperfekte mit rockigen Outfits, die chaotisch wirken, aber genau durchdacht sind. So funktioniert der Style.

Diesen Sommer hat der minimalistische "Clean Girl"-Look Pause. Die Bühne gehört wieder dem kontrollierten Chaos: Die "Indie Sleaze"-Ästhetik ist zurück. Ursprünglich eine Mode- und Musikbewegung der 2000er und der 2010er Jahre, fängt der Trend den Style ein, in dem Grunge, Punk und die Anfänge der Tumblr-Ära zusammenkommen. Der Look wirkt auf den ersten Blick alles andere als gut gestylt. Die Outfits sind launisch, lässig und unperfekt - auch wenn jedes Teil genau auf das andere abgestimmt ist. So funktioniert der Look heute.

Jenny Humphrey liebte den "Indie Sleaze"

Neben Fashion-Größen wie Kate Moss (51) und Alexa Chung (41) prägte auch Taylor Momsen (32) den Look - in ihrer "Gossip Girl"-Rolle als Jenny Humphrey. Rockig-freche Outfits aus übergroßen Flanelljacken kombiniert mit langen Pullovern, einer Netzstrumpfhose und Boots waren ihr modisches Markenzeichen und machten den Trend sichtbar.

Auch abseits der Rolle bleibt Momsen dem Style treu. Zu einer schwarzen Oversize-Jacke trägt sie etwa einen dunklen Pullover, Streifen-Shorts und Combat Boots. Mehrere silberne Ketten und eine große Sonnenbrille machen den Look perfekt. Die Haare? Am besten ungemacht oder zu einer voluminösen Frisur gestylt. Das Make-up darf gerne düster ausfallen, Smokey Eyes sind ein Muss.

Wilde Party-Outfits

Der "Indie Sleaze"-Style ist untrennbar mit einer wilden Party-Ästhetik verbunden. Auch hier gilt: Je mehr Lagen und je auffälliger, desto besser. Die Grundästhetik bleibt gleich, bekommt aber etwas Verruchtes. Ein Leo-Mantel aus Faux Fur trifft auf ein florales Satinkleid in Grau, darunter eine bunte, zerrissene Strumpfhose oder eine grobmaschige Netzstrumpfhose. Ketten im Layering-Look, eine klobige Handtasche, schwarze Boots und roter Lippenstift geben dem Look den letzten Schliff.

Bandshirts sind ein Must-have

Musik und Mode gehen beim "Indie Sleaze"-Trend Hand in Hand - die perfekte Chance, sein liebstes Bandshirt in Szene zu setzen. Ein XXL-Shirt kann etwa mit einem Gürtel zum Kleid umfunktioniert oder mit Microshorts und Leggings getragen werden. Dazu passen Ballerinas, aber auch abgewetzte Converse oder Vans. Eine Lederjacke und Statement-Ringe verleihen dem Look noch mehr Charakter. Besonders authentisch wird es mit Shirts von Indie-Bands wie Arctic Monkeys, MGMT oder The Strokes.