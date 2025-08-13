Modische Nostalgie: Indie Sleaze: Style-Guide zum rebellischen Look

Der wilde Charme der späten 2000er und der 2010er lebt neu auf. Der "Indie Sleaze"-Look zelebriert das Unperfekte mit rockigen Outfits, die chaotisch wirken, aber genau durchdacht sind. So funktioniert der Style.
Diesen Sommer hat der minimalistische "Clean Girl"-Look Pause. Die Bühne gehört wieder dem kontrollierten Chaos: Die "Indie Sleaze"-Ästhetik ist zurück. Ursprünglich eine Mode- und Musikbewegung der 2000er und der 2010er Jahre, fängt der Trend den Style ein, in dem Grunge, Punk und die Anfänge der Tumblr-Ära zusammenkommen. Der Look wirkt auf den ersten Blick alles andere als gut gestylt. Die Outfits sind launisch, lässig und unperfekt - auch wenn jedes Teil genau auf das andere abgestimmt ist. So funktioniert der Look heute.