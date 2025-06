Modische Inspiration: Weiße Sneaker richtig stylen

Wenn ein Kleidungsstück in diesem Sommer nicht fehlen darf, dann sind es weiße Sneaker. Sie sind der Inbegriff von Lässigkeit, passen zu den verschiedensten Looks und sind immer bequem. Längst ist der Allrounder zur sicheren Wahl für jedes Outfit geworden. Doch jetzt wird der Klassiker gewagter kombiniert. Diese Style-Ideen sind alles andere als langweilig.

Der Stilbruch macht's!

Weiße Sneaker können ganz leicht mit einem weiteren Sommertrend kombiniert werden: Lange weiße Röcke haben aktuell Hochsaison - ob Ballon- oder Spitzenröcke. Auf den ersten Blick wirken sie romantisch und feminin, aber genau deshalb sind sie der perfekte Partner für coole Sneaker. Denn Stilbrüche bringen Spannung in den Look. Schuhe im Retro-Design harmonieren ebenso gut mit dem verspielten Piece wie sportliche Modelle. Doch hier ist das richtige Top gefragt. Sportliche Sneaker verlangen nach simplen Tanktops oder T-Shirts, während Sneaker im '80s-Style mit einer Schleifchen-Bluse und Lederhandtasche besonders stilvoll aussehen.

Modetipps für Maximalisten

Leuchtende Farben und auffällige Muster gehören im Sommer einfach dazu - und werden in dieser Saison oft miteinander kombiniert. Wer modisch gerne auffällt, braucht einen Schuh, der sich nicht in den Vordergrund drängt. Weiße Sneaker sind hier die perfekte Wahl. Sie ergänzen bunte Maxikleider ebenso gut wie monochrome Looks in Kirschrot oder einem kräftigen Gelb. Auch ein Mustermix-Outfit ergänzen sie perfekt. So sprechen weiße Sneaker nicht nur Clean Girls, sondern auch maximalistische Modefans an.

Weiße Sneaker für Denim-Enthusiasten

Im Sommer weichen lange Jeans knappen Denim-Röcken. Mit einem breiten Gürtel und einer Jeansweste werden sie schnell zum Hingucker. Noch lässiger wird der Look mit chunky Sneakern - je klobiger, desto modischer wirkt das Outfit. Auch in Kombination mit ausgefransten Jeans-Shorts, einer gecroppten Denimjacke und einem Bandeau-Top kommen sie perfekt zur Geltung.