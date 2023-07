9 Stilbewusster Auftritt mit kurzer Wollmütze, Pilotenuhr, Rollkragenpullover und blasiertem Blick Foto: Unsplash/Philip Martin

Auch in diesem milden Winter ist der Mann ohne Kopfbedeckung nur ein halber Kerl. Eine modische Orientierungshilfe.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Der Winter ist nicht mehr das, was er einmal war. Was übrigens auch für den deutschen Mann gilt. Die Kälte war mal in diesen Breitengraden ein gutes Argument, um Resthaare, Ohren und das halbe Gesicht unter einer dicken Woll- und Kunstfellschicht verschwinden zu lassen, ohne Rücksicht auf modische Verluste. Interessanterweise gewinnt man den Eindruck, dass mit der zunehmenden Erderwärmung die Zahl der männlichen Mützenträger in unseren Städten gestiegen ist, und zwar zu allen Jahreszeiten, drinnen wie draußen.