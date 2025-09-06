Modewelt trauert um Designer: Donatella Versace nimmt Abschied von Giorgio Armani

Die italienische Modeschöpferin Donatella Versace (70) hat Giorgio Armani (1934-2025) die letzte Ehre erwiesen. Mit dunkler Sonnenbrille, einem schwarzen Kostüm und einem Strauß weißer Blumen erschien sie auf der Via Bergognone in Mailand. Dort wurde im Armani/Teatro der Sarg des verstorbenen Designers im abgedunkelten Raum und inmitten eines Lichtermeers aufgebahrt. Viele bekannte Persönlichkeiten, darunter Mailands Bürgermeister Giuseppe Sala (67), schlossen sich Donatella Versace an.

In den sozialen Medien hatte Versace den Designer zuvor ebenfalls gewürdigt. Zu einem Schwarz-Weiß-Bild von Armani schrieb sie bei Instagram: "Die Welt hat heute einen Giganten verloren. Er hat Geschichte geschrieben und wird für immer in Erinnerung bleiben."

Beerdigung im privaten Kreis

Die Armani-Gruppe teilte am 4. September den Tod ihres Gründers mit. Er sei im Alter von 91 Jahren friedlich im Kreise seiner Lieben verstorben, hieß es in einem Statement. "Il Signor Armani", wie ihn seine Mitarbeiter nannten, habe "bis in die letzten Tage unermüdlich gearbeitet" und sich "dem Unternehmen, den Kollektionen und verschiedenen und immer neuen Projekten im Sein und Werden" gewidmet.

Seit diesem Samstagmorgen können die Menschen in Mailand Abschied nehmen. Laut dem Unternehmen wird der Sarg noch bis Sonntag, 7. September, um 18 Uhr aufgebahrt bleiben. Laut der italienischen Tageszeitung "Corriere della Sera" standen bereits am frühen Samstagmorgen hunderte Menschen Schlange, um Armani die letzte Ehre zu erweisen. Gemäß Armanis Wunsch wird die Beerdigung im privaten Kreis stattfinden.