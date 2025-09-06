Modewelt trauert um Designer: Donatella Versace nimmt Abschied von Giorgio Armani

Donatella Versace hat in Mailand Abschied von Giorgio Armani genommen. Dort wurde der Sarg des verstorbenen Designers aufgebahrt.
Die italienische Modeschöpferin Donatella Versace (70) hat Giorgio Armani (1934-2025) die letzte Ehre erwiesen. Mit dunkler Sonnenbrille, einem schwarzen Kostüm und einem Strauß weißer Blumen erschien sie auf der Via Bergognone in Mailand. Dort wurde im Armani/Teatro der Sarg des verstorbenen Designers im abgedunkelten Raum und inmitten eines Lichtermeers aufgebahrt. Viele bekannte Persönlichkeiten, darunter Mailands Bürgermeister Giuseppe Sala (67), schlossen sich Donatella Versace an.