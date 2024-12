Modetrend folgte auf das Naked Dress: Bei Filmvorführung: Jennifer Lopez strahlt im Naked Top

Jennifer Lopez ist in Sachen Modetrends auf dem neuesten Stand. Die Schauspielerin überzeugte bei einer Filmvorführung in einem Naked Top. Die transparente Bluse gab den Blick auf viel Haut frei.

Jennifer Lopez (55) hat sich bei einer Filmvorführung in einem der größten Modetrends 2024 gezeigt. Die Sängerin und Schauspielerin erschien zu dem Event um den Film "Unstoppable" in einem Naked Top. Unter der transparenten Bluse mit babyblauer Knopfleiste und Schleife am Kragen trug Lopez lediglich einen BH. Dazu kombinierte sie einen pastellblauen Blazer und eine helle Jeans. Die Kombination komplettierten nudefarbene Peeptoe-Pumps.

Ihr Make-up hielt sie passend zu den sanften Farben ihres Outfits im Soft-Glam-Look. Die Haare stylte sie zu einer Hochsteckfrisur.

Lopez ist nicht nur Fan des Naked Tops, sondern auch des Naked Dress. In diesem Jahr zeigte sie sich bereits mehrmals in einem semi-transparenten Kleid, darunter bei der Met Gala im Mai. Bei der Benefizveranstaltung in New York posierte sie in einer silberglitzernden Robe von Schiaparelli. Das Dress funkelte mit ihrer großen Statement-Kette und den Hängeohrringen um die Wette.

Lopez reagiert gelassen auf Witz über ihr Alter

Bei der Filmvorführung in Los Angeles am Sonntag stand jedoch nicht nur ihr Outfit im Fokus. Im Interview erwähnte ein Journalist einem "TMZ"-Video zufolge, es seien schon 30 Jahre seit ihrer Rolle im Filmdrama "Selena - Ein amerikanischer Traum" (1997) vergangen. "Ich kann nicht glauben, dass wir in 30 Jahren eine Retrospektive davon machen werden, und Sie werden dann 60 sein, das ist...", setzte der Reporter an. "Wow", ergänzte Lopez, bevor der Interviewer offenbar scherzend anmerkte, sie werde älter. "Werde ich", nahm Lopez den Kommentar gelassen auf. Ein Zuschauer fragte jedoch: "Hat er das wirklich gesagt?"

Lopez ließ sich nicht beirren und wiederholte, sie werde langsam älter. Nachdem der Reporter klarstellte, es sei ein Witz gewesen, sprach Lopez mit ihren Fans. Ihnen dankte sie für die langjährige Unterstützung. Zudem merkte sie an, sie "habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass das Beste noch bevorsteht".