1 Hellblaue Outfits sind diesen Sommer angesagt. Foto: katatonia82/Shutterstock.com

Hellblau ist der Sommertrend 2024 und sorgt für Ocean-Feeling! Die Farbe, die das Meer in den Alltag bringt, hat es auch vielen Promi-Frauen angetan.











Den Sommer vollends am Meer zu verbringen, ist für viele eher unrealistisch. Aber dieser Trend sorgt zumindest für ein wenig Ocean-Feeling im Alltag: Denn Kleidung in Pastellblau ist angesagt. Kleider, Jumpsuits und Accessoires in Hellblau erfreuen sich großer Beliebtheit - auch bei den Promis.