Vom Laufsteg in den Alltag: Sattes, warmes Bordeauxrot erlebt im Herbst 2025 ein großes Comeback. So kombiniert man den angesagten herbstlichen Farbton jetzt streetstyle- und office-tauglich.

Sattes Weinrot feiert im Herbst und Winter 2025 ein großes Comeback. Modebegeisterte entwickeln gerade eine regelrechte Obsession dafür, den klassischen Herbstton neu zu interpretieren. Ob in Form eines kuscheligen Cardigans, einer lässigen Lederjacke oder als Hingucker-Accessoire: Burgunder ist die Farbe, die jetzt in keiner Herbstgarderobe fehlen darf. Sie ist kräftig, ohne laut zu sein, und neutral genug, um zu fast allem zu passen.

Bordeaux ist wunderbar wandelbar Für Weinrot spricht vor allem seine Wandelbarkeit. Der Farbton wirkt edel, aber nicht abgehoben, feminin, aber nicht verspielt. Deshalb funktioniert er sowohl im Büro als auch beim Dinner-Date oder Shopping-Bummel durch die Stadt. Burgundy ist das neue Schwarz, sind sich die Modeexperten einig, und tatsächlich ersetzt die warme Nuance in diesem Jahr die klassischen dunklen Basics.

In den Herbst-/Winter-Kollektionen 2025 taucht der Ton auffällig oft auf: Khaite, Ferragamo, Saint Laurent und Max Mara setzen allesamt auf tiefes Bordeaux - mal in Form von fließenden Seidenkleidern, mal als strukturierte Lederpieces oder elegante Wollmäntel.

Besonders kuschelig: Strick in Weinrot

Wenn die Temperaturen fallen, sorgt Strick in sattem Burgunder für den perfekten Mix aus Stil und Gemütlichkeit. Ein kurzer Cardigan in Bordeauxrot wirkt feminin und elegant - besonders zu High-Waist-Hosen oder schmalen Röcken. Wer den Ton lieber puristisch stylen möchte, greift zu einem Rollkragenpullover aus Kaschmir. In Kombination mit grauen Wide-Leg-Hosen oder einem hellbeigen Wollmantel entsteht ein Look, der luxuriös, aber unaufdringlich wirkt.

Edgy & modern: Leder in Burgund

Lust auf etwas mehr High-Fashion-Vibes? Dann ist Weinrot in Lederoptik das richtige Stil-Statement. Eine Jacke in dunklem Burgund wirkt cool und sophisticated zugleich - besonders zu Denim, dunklem Anthrazit oder angesagten Mocha-Tönen. Auch Hosen in der Trendfarbe zählen zu den It-Pieces der Saison. Ob weite Palazzohose oder figurbetonte Jeans - der dunkle Rotton bringt einen warmen Akzent in jeden Look. Besonders mit monochromen Styles - unter anderem gesehen bei Schauspielerin Mindy Kaling - mit leicht unterschiedlichen Nuancen von Rot beweist man aktuell Modegespür.

Accessoires in Weinrot: Kleine Farbakzente mit großer Wirkung

Wer den Trend erst vorsichtig ausprobieren möchte, setzt auf Taschen, Schuhe oder Gürtel in Burgunder. Eine kleine Tote-Bag oder Ankle Boots in der Farbe sind ideale Begleiter im Alltag und verleihen schlichten Outfits sofort einen herbstlichen Touch.

Bordeaux als Farbduo für den Herbst 2025

Der wohl schönste Effekt entsteht, wenn Bordeaux mit anderen warmen Tönen kombiniert wird. Besonders harmonisch wirkt die Verbindung mit Beige, Karamell oder Mocha, die den Look sanft erden. Mutige Fashion-Fans mixen dagegen unterschiedliche Rotnuancen - etwa Burgunder mit Kirschrot oder einem Himbeerton. Das Ergebnis ist ein Statement-Look mit Tiefe und Charakter, der dennoch elegant bleibt. Auch ein zarter Rosé-Ton bringt Leichtigkeit ins Outfit und verleiht dem dunklen Rot ein selbstbewusstes Update.