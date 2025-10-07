Vom Laufsteg in den Alltag: Sattes, warmes Bordeauxrot erlebt im Herbst 2025 ein großes Comeback. So kombiniert man den angesagten herbstlichen Farbton jetzt streetstyle- und office-tauglich.
Sattes Weinrot feiert im Herbst und Winter 2025 ein großes Comeback. Modebegeisterte entwickeln gerade eine regelrechte Obsession dafür, den klassischen Herbstton neu zu interpretieren. Ob in Form eines kuscheligen Cardigans, einer lässigen Lederjacke oder als Hingucker-Accessoire: Burgunder ist die Farbe, die jetzt in keiner Herbstgarderobe fehlen darf. Sie ist kräftig, ohne laut zu sein, und neutral genug, um zu fast allem zu passen.