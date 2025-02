Der barrierefreie Ausbau der Bahnsteige an der S-Bahn-Haltestelle Stetten-Beinstein startet. Die S 2 hält während des Umbaus nicht in Stetten-Beinstein. Aber es gibt einen Ersatzverkehr nach Endersbach.

Für Pendler ist es eine gute Nachricht: Die Bahnsteige am S-Bahn-Halt der Linie 2 in Stetten/Beinstein werden erhöht und modernisiert. Doch die Bauarbeiten bringen zunächst Einschränkungen für die Fahrgäste mit sich. Beginn der Arbeiten ist am Montag, 17. Februar.

Die Durchsage kennen alle, die S-Bahn fahren: „Bitte achten Sie auf den Abstand und den Höhenunterschied zwischen Zug und Bahnsteigkante.“ Der Spalt beim Ein-und Aussteigen ist schon für manchen zu gefährlichen Stolperfalle geworden. So war im Frühjahr 2019 ein zehnjähriger Junge auf dem Schulweg in diesen Spalt gefallen – und zwar so tief, dass er mit den Füßen offenbar bereits im Gleisbett aufkam. „Letztlich hat nur sein Schulranzen auf dem Rücken verhindert, dass er ganz verschwunden ist“, schrieben die Eltern damals in einem Protestbrief an Bahn und Regionalverband. Der Vorfall passierte am Bahnhof in Rommelshausen. Diese S-Bahn-Station ist seit 2023 barrierefrei und soll Vorbild für andere Stationen sein.

Die barrierefreie Station in Rommelshausen hat Vorbildcharakter. Foto: Frank Eppler

Nun geht es in Stetten-Beinstein auf der Gemarkung Weinstadt weiter. „Ich freue mich, dass nun auch der zweite von drei S-Bahnhöfen modernisiert und die Bahnsteige auf die richtige Höhe angepasst werden“, sagt der Weinstädter Oberbürgermeister Michael Scharmann. Lange hat die Stadt darauf hingewirkt, nun wird es umgesetzt: Die Bahnsteige in Stetten-Beinstein werden angehoben und modernisiert. Die Bauarbeiten sollen bis 11. April abgeschlossen sein. Die Bahnsteige, die momentan 76 Zentimeter über der Schienenoberkante liegen, werden künftig 96 Zentimeter hoch sein. Außerdem werden laut Bahn unter anderem die Aufzüge sowie die Treppen und Rampen an die neue Bahnsteighöhe angepasst.

Auch beim barrierefreien Ausbau in Rommels-hausen ab Herbst 2022 mussten Pendler Umwege in Kauf nehmen. Foto: Eva Schäfer

Züge der Linie S2 Richtung Schorndorf halten nicht in Stetten-Beinstein

Die Arbeiten am Bahnsteig in Richtung Schorndorf finden von Montag, 17., bis Freitag, 28. Februar, statt. „Die Züge der S 2 in Richtung Schorndorf können daher nicht in Stetten-Beinstein halten. Zwischen Stetten-Beinstein und Endersbach fahren jeweils in beiden Richtungen Busse der Linie S 2E als Ersatz. Die Deutsche Bahn bittet Fahrgäste einzuplanen, dass die Busse in Stetten-Beinstein früher abfahren und auch länger unterwegs sind“, teilt ein Bahnsprecher mit. Der Fahrplan des Schienenersatzverkehrs zwischen der Haltestelle in Stetten-Beinstein in der Stettener Straße und dem Bahnhof Endersbach ist auf der Internetseite der S-Bahn Stuttgart hinterlegt.

Von Montag, 3., bis Freitag, 21. März, finden dann Bauarbeiten an beiden Bahnsteigen statt. Das führt nach Angaben der Bahn auch dazu, dass zwischen Schorndorf und Waiblingen nur ein 30-Minuten-Takt angeboten wird. Während der Bauarbeiten stehen auch die Aufzüge nicht zur Verfügung.

Weitere Informationen unter: www.s-bahn-stuttgart.de