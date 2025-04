Modernisierung S-Bahn -Halt Stetten/Beinstein: Stufenfrei einsteigen und „endlich wieder Viertelstundentakt“

1 Ohne Hürde geht es nun mit dem Einkaufstrolley auf den Bahnsteig in Stetten/Beinstein. Foto: Eva Schäfer

Die S-Bahn-Haltestelle Stetten/Beinstein wird modernisiert, das stufenfreie Einsteigen ist nun möglich. Ab Samstag kehrt die S 2 zum Viertelstundentakt zurück.











Eine Frau, die in Stetten/Beinstein in die S2 einsteigt, ist froh: „Endlich geht das ohne die große Stufe“, sagt sie. Stufenfrei mit dem Einkaufstrolley nach draußen rollen, was seit einigen Tagen an Gleis eins am S-Bahn-Halt Stetten/Beinstein geht, soll nun ab diesen Samstag 12. April, auch am anderem Gleis 2 möglich sein – das Ein- und Aussteigen ohne den gefährlichen Spalt zwischen S-Bahn-Wagen und Bahnsteig. „Die Arbeiten laufen planmäßig“, sagt ein Bahnsprecher.