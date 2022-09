Arbeiten an Stammstrecke der S-Bahn fast beendet

Modernisierung in Stuttgart

1 Auf der Stammstrecke fahren ab Montag wieder Züge. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Ab dem kommenden Montag fahren die Züge in Stuttgart wieder auf der Stammstrecke zwischen dem Hauptbahnhof und Vaihingen. Das teilte die Bahn am Donnerstag mit.















Link kopiert

Gute Nachrichten für die Pendler und Nahverkehrsfahrer in Stuttgart: Auf der Stammstrecke der S-Bahn zwischen dem Hauptbahnhof und Vaihingen ist die Modernisierung für dieses Jahr fast abgeschlossen. Vom kommenden Montag an fahren die Züge auf der Tunnelstrecke wieder, wie die Deutsche Bahn am Donnerstag mitteilte.

Auf der innerstädtischen Strecke wurden unter anderem rund 400 Kilometer Kabelleitungen verlegt, um von Ende 2025 an auf digitale Signaltechnik umstellen zu können. Die Strecke werde mit dem European Train Control System (ETCS) ausgestattet.

Die Umstellung der Technik soll alleine die Stammstrecke nach Bahn-Angaben mindestens 20 Prozent leistungsfähiger machen. Es wurden auch die Weichen im Tunnel ausgetauscht. Während der Sperrung gab es wie im vergangenen Jahr einen Ersatzverkehr mit Bussen.