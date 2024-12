1 Nikolaus Hebding (DB, links), Kernens Bürgermeister Benedikt Paulowitsch und Jürgen Wurmthaler (Verband Region Stuttgart) sind zufrieden mit dem Bahnhofsumbau. Foto: DB AG/Jürgen Schirm

Der Bahnhof in Rommelshausen ist für 300 000 Euro modernisiert worden. Barrierefreiheit und eine neue Ausstattung sollen Komfort und Mobilität für die Fahrgäste verbessern.











Link kopiert



Die Deutsche Bahn (DB) hat ihre Modernisierungsarbeiten am Bahnhof in Rommelshausen abgeschlossen. Wie das Unternehmen selbst mitteilte, habe man rund 300 000 Euro in die Neugestaltung der Infrastruktur investiert, um den Anforderungen an Barrierefreiheit und moderne Mobilität gerecht zu werden.