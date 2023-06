Fährt die S-Bahn bald in Regionsblau?

In den nächsten Jahren werden 58 neue S-Bahnen angeschafft. Doch wie sollen die neuen Fahrzeuge aussehen? Darüber wird gerade hinter verschlossenen Türen verhandelt – mit einem überraschenden Vorschlag.









Stuttgart - Seit dem Jahr 1997 fährt die S-Bahn in der Region Stuttgart in der Farbe „verkehrsrot“, in der die Züge im Regionalverkehr der Deutschen Bahn AG lackiert sind. Das könnte sich nach Informationen unserer Zeitung ändern. Hinter verschlossenen Türen beraten die Verantwortlichen der S-Bahn Stuttgart und des Verbands Region Stuttgart, ob die S-Bahnen künftig im regionsblau verkehren. Eine Entscheidung wird frühestens im Februar fallen, wenn der regionale Verkehrsausschuss darüber befindet. Dort gibt es Fürsprecher und Gegner der neuen Farbgebung. Wer sich durchsetzt, ist offen. Aber bei dem Redesign genannten Projekt geht es auch um andere Fragen.