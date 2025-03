Modernisierung am Halt Stetten/Beinstein: Die S 2 hält wieder in Stetten/Beinstein

1 Weil der Bahnhof Stetten/Beinstein in Weinstadt modernisiert wird, fährt die S 2 nur im Halbstundentakt. Foto: Eva Schäfer

Pendler, die zum Halt Stetten/Beinstein möchten, müssen nicht mehr den Schienenersatzverkehr nutzen. Wie geht es mit den Arbeiten weiter?











Gute Nachrichten für Pendler der S-Bahnlinie 2: Seit Mittwochabend, 26. März, halten die Züge der S 2 wieder in beiden Fahrtrichtungen am Halt in Stetten-Beinstein. In Richtung Schorndorf war das zuvor nicht möglich. Dann halten Züge in beide Richtungen – also Richtung Stuttgart und Richtung Schorndorf an Gleis 1. Damit ist das Einsteigen in den Ersatzverkehr mit Bussen, die den Bahnhof Endersbach ansteuerten, passé. Wie ein Bahnsprecher sagt, folgen dann die Arbeiten an Gleis zwei. Grund der Bauarbeiten ist der barrierefreie Ausbau der Bahnsteige an dieser S-Bahn-Haltestelle.