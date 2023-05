1 Partnerbörsen im Internet versprechen: Die große Liebe ist nur einen Klick entfernt. Doch für manche Menschen endet die Suche nach Zweisamkeit in den Fängen von Betrügern. Foto: dpa/Frank May

Eine Frau aus dem Kreis Ludwigsburg ist in die Fänge eines „Love Scammers“ geraten. Die Internetbetrüger versprechen die große Liebe, dabei wollen sie nur an das Geld ihrer Opfer. Dafür bedienen sie sich perfider Maschen und emotionaler Erpressung.









Als Maria Schröder (Name geändert) im September 2021 auf einer Dating-Plattform Michel kennenlernt, ist es für sie, als hätte sie ihren manngewordenen Traum gefunden. Groß ist er und Franzose, gut aussehend und athletisch. Michel ist 67 Jahre alt. Er besitze ein Fitnessstudio, schreibt er, und wolle weitere eröffnen. „Er wusste, was er wollte“, sagt die 65-Jährige. Das habe ihr imponiert. Und dann war da noch dieses persönliche Drama. Michel berichtet, er sei geschieden und habe eine Tochter, die er nie zu Gesicht bekomme. Ein wenig Verletzlichkeit würzt diesen Mann wie die Prise Salz, die den Kuchenteig erst so richtig abrundet. Maria Schröder verknallt sich in Michel wie ein Teeny. „Er war zu perfekt“, sagt sie heute. „Als ich misstrauisch wurde, da war es zu spät. Da hatte er schon meine Ersparnisse“.