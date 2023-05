1 Frauen können auch allein glücklich sein. Foto: Photographee.eu - stock.adobe.com

Paarbeziehung, Familienidyll, Patchwork, Single-Mom – welche Beziehung braucht der Mensch zum glücklich sein? Warum wir das Ideal der romantischen Liebe hoch halten und wie Singles darunter leiden müssen.









Stuttgart - „Na, wer ist der Glückliche?“, fragt die Tante bei der Familienfeier. „Es gibt keinen“, sagt die 28-jährige Nichte. „Was, so hübsch und immer noch Single!? Langsam musst du dich aber ranhalten“, antwortet die Tante. Oft reagieren Menschen auf alleinstehende Menschen mit einer Mischung aus Mitleid und wohlmeinenden Sätzen. Manchmal fallen die Kommentare auch unverhohlen abfällig aus: „Frauen über 30 sind entweder verheiratet oder haben einen an der Waffel.“ Ein Satz aus dem echten Leben einer Mutter, der ihr in Single-Zeiten beim Ausgehen um die Ohren flog.