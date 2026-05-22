Schon vor 5000 Jahren gab es Patchwork-Familien

In der Jungsteinzeit wurde der Mensch vom Jäger zum Bauern und Viehzüchter. Das Familienleben war dem heutigen gar nicht so unähnlich. Schon damals gab es Paare, die fremde Kinder adoptierten oder in Pflege nahmen. Patchworkfamilien halfen zu überleben.
Kinder aus früheren Beziehungen, die in einer neuen Familie als Geschwister aufwachsen, Paare, die fremde Kinder adoptieren oder in Pflege nehmen: Patchworkfamilien sind heute ein weit verbreitetes Lebensmodell. Es gilt als modern, ist tatsächlich aber uralt.