Modern Shag und mehr: Neuer Style gefällig? Diese Haarschnitte sind im Frühling 2026 Trend

Sanfte Stufen, fließende Wellen und natürliche Farben: Die Frisuren-Trends für Frühling 2026 stehen fest. Ob Modern Shag im Stevie-Nicks-Stil, vielseitiger Midi-Cut oder kunstvoll gestalteter Bob - diese Saison dreht sich alles um mühelose Eleganz und weiche Linien.
Der Frühling 2026 steht ganz im Zeichen der Leichtigkeit und sanften Ästhetik. Besonders im Trend sind Frisuren, die wenig Aufwand erfordern und unsere natürliche Schönheit unterstreichen - mit weichen Linien und fließenden Bewegungen. Hier sind die wichtigsten Haarschnitte und Farben, die diese Saison definieren.