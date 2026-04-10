Modern Shag und mehr: Neuer Style gefällig? Diese Haarschnitte sind im Frühling 2026 Trend

Sanfte Stufen, fließende Wellen und natürliche Farben: Die Frisuren-Trends für Frühling 2026 stehen fest. Ob Modern Shag im Stevie-Nicks-Stil, vielseitiger Midi-Cut oder kunstvoll gestalteter Bob - diese Saison dreht sich alles um mühelose Eleganz und weiche Linien.

Der Frühling 2026 steht ganz im Zeichen der Leichtigkeit und sanften Ästhetik. Besonders im Trend sind Frisuren, die wenig Aufwand erfordern und unsere natürliche Schönheit unterstreichen - mit weichen Linien und fließenden Bewegungen. Hier sind die wichtigsten Haarschnitte und Farben, die diese Saison definieren.

Modern Shag Der Modern Shag präsentiert sich in dieser Saison von einer besonders romantischen Seite. Im Gegensatz zu den harten Kanten vergangener Jahre erinnert dieser Look eher an den ätherischen Stil von Fleetwood-Mac-Sängerin Stevie Nicks (77). Sanfte, luftige Stufen und fließende Curtain Bangs umrahmen das Gesicht, wobei die natürliche Haarstruktur im Vordergrund steht. Dieser Schnitt ist ideal für alle, die einen coolen Look suchen, der auch ohne aufwendiges Styling hervorragend aussieht.

Schulterlanger Midi-Cut

Wer eine mittlere Haarlänge bevorzugt, greift zum schulterlangen Midi-Cut. Diese Frisur ist die perfekte Wahl für den Übergang von einem kurzen Bob zu langem Haar und endet genau zwischen Schlüsselbein und Brust. Der Schnitt wirkt besonders lebendig, wenn durch interne Stufungen Volumen erzeugt wird, während die Grundlinie zwar kompakt, aber dennoch weich geschnitten bleibt. Es ist ein vielseitiger Look, der bei jeder Haarstruktur für Bewegung sorgt.

Waterfall Hair

Für Fans von langem Haar ist Waterfall Hair das ultimative Statement. Inspiriert von der Fantasie einer tropischen Insel, zeichnet sich dieser Stil durch langes Haar aus, das in seidigen Wellen den Rücken hinabfällt. Die Basis bildet ein stumpfer Schnitt ohne sichtbare Stufen, der meist mit einem exakten Mittelscheitel getragen wird. Mit einem Welleneisen gestylt, entsteht ein elegantes und zugleich modernes Finish.

Soft Sculpted Bob

Der Soft Sculpted Bob rundet die Trend-Palette ab. Er wirkt wie ein kunstvoll gestaltetes Meisterwerk, das dennoch beweglich und sanft bleibt. Bei feinem oder glattem Haar wird darauf geachtet, dass die Spitzen nicht zu hart wirken. Menschen mit Locken oder dichterem Haar setzen hingegen auf einen abgerundeten Bob, der durch gezielte Stufungen Form erhält und eine weiche, kuppelartige Silhouette erzeugt.

Diese Farben sind im Trend

Auch bei den Haarfarben setzt sich das Thema der Natürlichkeit fort. Die Töne sind vertraut, wirken jedoch durch multidimensionale Effekte besonders edel. Klassiker wie Dimensional Blonde und Cocoa bieten Glanz und sind so konzipiert, dass sie auch beim Herauswachsen natürlich wirken.

Nuancen wie Strawberry Beige oder Desert Caramel verleihen dem Haar eine süße, sanfte Wärme mit dezentem Funkeln. Das "Hamptons Blonde", ein Vanilleblond, das einen Ansatzschatten mit einer Balayage-Mischung aus Babylights kombiniert, passt perfekt zur entspannten Stimmung der Saison.