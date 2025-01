Mit Claudia Obert, Iris Klein und mehr Dritte Staffel von "Promis unter Palmen" startet im Februar

Nach vier Jahren Pause geht "Promis unter Palmen" schon bald in Sat.1 in die dritte Staffel. Ab dem 17. Februar kämpfen Claudia Obert und Co. um die goldene Kokosnuss. Auf dem Streamingdienst Joyn geht es noch früher los.