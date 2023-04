Moderatorin zu Besuch in Kornwestheim

Das Semester an der Schiller-Volkshochschule nähert sich seinem Höhepunkt. Für Freitag, 23. Juni, ist die zweite Schwerpunktveranstaltung angesetzt. Zu Gast im Kornwestheimer Kultur- und Kongresszentrum „Das K“ wird ZDF-Moderatorin Dunja Hayali sein.

„Wie wollen wir zusammen leben?“ Unter dieser Leitfrage will Hayali mit den Veranstaltungsteilnehmern ins Gespräch kommen. Im Mittelpunkt stehen dabei Themen wie die sich weiter polarisierende Welt oder der wachsende Nationalismus. Ihr Vortrag fällt damit in den Rahmen des Semesterthemas „Vernetzt“ der Schiller-vhs. Insgesamt umfasst der Themenschwerpunkt im Sommersemester 2023 über 100 Kurse aus allen Fachbereichen.

Bereits im März fand in Bietigheim-Bissingen die erste Schwerpunktveranstaltung statt: ein Live-Hacking-Event. Professionelle Hacker zeigten dabei die Sicherheitsrisiken der digitalen Vernetzung auf und haben Tipps zum Schutz der eigenen Daten im Internet.

Die Veranstaltung mit Dunja Hayali beginnt am 23. Juni um 19 Uhr im Festsaal des Kultur- und Kongresszentrums. Eine Anmeldung bei der Schiller-Volkshochschule ist erforderlich unter Angabe der Kursnummer 23A040122. Telefonisch geht das unter 0 71 41 / 1 44 26 66, per E-Mail an info@schiller-vhs.de oder im Internet unter www.schiller-vhs.de. Die Kursgebühr beträgt 29 Euro.