Die neue "Dinge gibt's..!"-Moderatorin Panagiota Petridou verrät im Interview, wie es ihr gelingt, Mutter sein und ihren Beruf "perfekt" zu kombinieren. Auch erzählt sie, warum sich ihr erster Urlaub ohne Kind "total gelohnt" hat.
Panagiota Petridou (46) präsentiert die neuen Folgen der Schätz-Show "Dinge gibt's..!" (ab dem 1. September um 21:15 Uhr bei RTLzwei und sieben Tage vorab auf RTL+). Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät die Moderatorin, welcher Promi sie beim Erraten von Preisen ungewöhnlicher Gegenstände und Dienstleistungen besonders beeindruckt hat und mit wem sie ein gutes Kandidaten-Duo bilden würde. Zudem erzählt Petridou, wie sie Kind und Karriere vereint, was das Leben als Mutter in der Öffentlichkeit mit sich bringt und wie ihr erster Urlaub ohne Kind war.