Moderatorin und Schauspielerin: Bond-Girl-Rolle verpasst: Das sagt Désirée Nosbusch heute dazu

1 Désirée Nosbusch posiert lachend bei der Premiere des Kinofilms "Poison - Eine Liebesgeschichte" am 5. Juli auf dem Filmfest München 2024. Foto: IMAGO/Future Image/Kolinz

Wer weiß, vielleicht hätten ihre Karriere und ihr Leben einen ganz anderen Verlauf genommen, wenn Désirée Nosbusch einst eine Rolle als Bond-Girl bekommen hätte. Doch der verpassten Chance scheint sie nicht hinterherzuweinen.











Gerade hat Désirée Nosbusch (59) ihren ersten Langfilm, bei dem sie Regie führte, "Poison - Eine Liebesgeschichte", auf dem Münchner Filmfest vorgestellt. Das Drama mit Tim Roth (63) kommt am 30. Januar 2025 in die Kinos. In einem Interview blickte die luxemburgische Schauspielerin und Moderatorin jetzt zurück auf ihre lange Karriere im Rampenlicht und sprach darüber, dass sie fast ein Bond-Girl geworden wäre.