Moderatorin Lola Weippert: Unschlüssig über ihren künftigen Wohnort

Neu-Single Lola Weippert macht sich Gedanken über ihr künftiges Leben. Wo sie dieses verbringen möchte, ist für sie allerdings derzeit noch unklar. Da sich bei ihr in diesem Jahr schon viel verändert hat, ist sie unentschlossen, was ihren Wohnort angeht.
Lola Weippert (30), die erst Ende März ihren runden Geburtstag gefeiert hat, befindet sich derzeit privat und beruflich im Umbruch. Erst trennte sich ihre langjährige Managerin überraschend von ihr, dann machte auch noch ihr Freund Schluss. Im Podcast "Schön Laut", den sie zusammen mit Sängerin Vanessa Mai (33) führt, erzählte sie in der Folge vom 28. April, dass sie angesichts dieser Veränderungen nicht so genau wisse, wo sie überhaupt leben möchte.