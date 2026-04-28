Moderatorin Lola Weippert: Unschlüssig über ihren künftigen Wohnort

Neu-Single Lola Weippert macht sich Gedanken über ihr künftiges Leben. Wo sie dieses verbringen möchte, ist für sie allerdings derzeit noch unklar. Da sich bei ihr in diesem Jahr schon viel verändert hat, ist sie unentschlossen, was ihren Wohnort angeht.

Lola Weippert (30), die erst Ende März ihren runden Geburtstag gefeiert hat, befindet sich derzeit privat und beruflich im Umbruch. Erst trennte sich ihre langjährige Managerin überraschend von ihr, dann machte auch noch ihr Freund Schluss. Im Podcast "Schön Laut", den sie zusammen mit Sängerin Vanessa Mai (33) führt, erzählte sie in der Folge vom 28. April, dass sie angesichts dieser Veränderungen nicht so genau wisse, wo sie überhaupt leben möchte.

Toxische Beziehung zu Berlin "Ich bin gerade, ehrlich gesagt, so durch den Wind mit all den Umbrüchen", sagte die "deep und deutlich"-Moderatorin, als die beiden Frauen über ihre Wohnorte sprachen. Die 30-Jährige stammt aus dem Schwabenland, zog jedoch vor einigen Jahren nach Berlin, um mehr Zeit mit ihrem dort lebenden Vater verbringen zu können. Sie habe in der Hauptstadt jede Menge wilde Sachen erlebt, aber auch schnell festgestellt: "Wenn ich zu jedem Partyangebot Ja sage, hab ich ein Problem."

Während Vanessa Mai, die in Backnang in Baden-Württemberg wohnt, sich "niemals in 100 Jahren" ein Leben in der Großstadt vorstellen kann, betonte Weippert, dass sie in Berlin grundsätzlich "diesen bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten, an Aktivitäten, an Museen, an Opern, an Partys, an Menschen" liebe. Es gebe in der Stadt "gefühlt nichts, was es nicht gibt. Außer freundlichen Menschen." Deshalb sei ihre Verbindung zu Berlin "ein bisschen toxisch". Denn eigentlich wisse sie, dass ihr die Stadt nicht so richtig gut tue, aber sie wolle es trotzdem. Dennoch habe sie schon einige Male überlegt, wieder wegzuziehen. Auch aktuell ist sie unschlüssig, ob sie bleiben oder gehen soll.

Natur und Herzensmenschen tun ihr gut

"Ich habe keine Ahnung, ob ich nach Brandenburg auf meinen Bauernhof ziehe, der jetzt bald fertig ausgebaut ist." Dort könnte sie womöglich Retreats anbieten, überlegte sie. "Oder ob ich nach Ibiza ziehe oder nach Stuttgart. Aber wenn ich eins weiß: Nichts tut mir so gut wie die Natur und dann auch noch mit den Herzensmenschen."

In ihrer Instagram-Story zeigte sich Lola Weippert dann am Dienstagmorgen auch ganz glücklich nach einigen Tagen in der alten Heimat und mit Freunden. Zudem habe sie viele interessante Jobs. "Nachdem ich die Weltreise beenden musste und die zwei Komponenten weggebrochen sind, war ich echt am Struggeln", bekannte sie. Die letzte Zeit sei für sie "so herausfordernd" gewesen. Doch jetzt gehe es wieder bergauf. Sie habe nun das Gefühl: "Es sollte sich einfach alles neu sortieren."