Moderatorin Lisa Loch (39) hat verkündet, dass ihr erstes Kind auf die Welt gekommen ist. In einem gemeinsamen Instagram-Posting mit ihrem Ehemann Patrick (32) zeigte sie die Hand des Babys.

"Herzlich willkommen auf der Welt", schrieb das Paar. Dazu posteten die beiden ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem zwei Schühchen mit den Aufschriften "Mum" und "Dad" sowie die Finger des Nachwuchses zu sehen sind. Ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelt, verrieten die Moderatorin und der Polizist nicht. Einige TV-Kollegen von Lisa Loch gratulierten jedoch umgehend. Sportjournalistin Britta Hofmann (45) zum Beispiel schrieb: "Herzlichen Glückwunsch. Genießt die Anfangszeit."

Vorfreude auf die "ersten gemeinsamen Abenteuer"

Auf ihrem Instagram-Account hatte Lisa Loch ihre Schwangerschaft im November mit der Ankündigung "Baby 2025" bekannt gegeben. Danach zeigte sie sich immer wieder mit ihrem wachsenden Bauch. Am 22. Februar etwa schrieb sie zu einer Aufnahme mit Kinderwagen: "Jetzt sind es nur noch wenige Tage, bis wir die ersten gemeinsamen Abenteuer mit Dir erleben dürfen."

Die Blondine ist aus verschiedenen Fernsehauftritten bekannt. So war sie unter anderem in einer Folge der Serie "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" und im Film "What a Man" zu sehen. Sie drehte Werbespots und moderierte bei Köln.tv, Sky Sport News, München TV und Bild TV. Mit dem Polizisten Patrick ist sie laut "Bild" seit sieben Jahren zusammen. Im August 2024 heiratete das Paar am Ammersee in Bayern.