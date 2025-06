Moderatorin lebt in Israel: Verpasst Andrea Kiewel ihr ZDF-Fernsehgarten-Jubiläum?

1 Seit 25 Jahren beim "ZDF-Fernsehgarten": Andrea Kiewel. Foto: ZDF/Marcus Höhn

Andrea Kiewel wollte am kommenden Sonntag eigentlich ihr großes "ZDF-Fernsehgarten"-Jubiläum feiern. Doch ob sie tatsächlich wie geplant live dabei sein kann, ist derzeit unklar - aufgrund der angespannten Lage in Israel ist eine Ausreise aktuell ungewiss.











Vor 25 Jahren übernahm Andrea Kiewel (60) erstmals die Moderation des "ZDF-Fernsehgartens" - am 15. Juni soll dieses Jubiläum groß gefeiert werden. Doch ob Kiwi an diesem besonderen Tag tatsächlich live dabei sein kann, ist derzeit ungewiss: Wegen der angespannten Lage im Nahen Osten steht ihre Anreise aktuell auf der Kippe. Die Moderatorin lebt seit 2017 in Tel Aviv.