Moderatorin im Interview: Arabella Kiesbauer will den ESC als normale Zuschauerin genießen

Sie meldet sich zurück vom Traumstrand in Thailand: Arabella Kiesbauer verrät im Interview, was die Zuschauer vom "Kampf der RealityAllstars" erwarten können. Zudem gibt sie als ehemalige ESC-Moderatorin ihrer Kollegin Victoria Swarovski einen Tipp mit auf den Weg.
Arabella Kiesbauer (57) ist zurück am Traumstrand von Thailand. Die Moderatorin übernahm 2025 die Realitysendung "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" von Cathy Hummels (38). Dieses Jahr präsentiert Kiesbauer eine besondere Staffel des Formats: Im "Kampf der RealityAllstars" (ab dem 15. April mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr bei RTLzwei und vorab auf RTL+) gehen ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen. Sie kämpfen um bis zu 50.000 Euro und den Titel "RealityAllstar 2026".