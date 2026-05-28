RTL-Moderatorin Laura Papendick erwartet ihr zweites Kind - und hat jetzt das Babygeschlecht verraten. Auf Instagram beantwortet die 37-Jährige außerdem überraschend offen Fragen rund um Geburt, Karriere und das anstehende Leben mit zwei Kindern.

RTL-Moderatorin Laura Papendick (37) wird im Sommer zum zweiten Mal Mutter - und jetzt wissen es alle: Es wird ein Junge. In einem Instagram-Clip enthüllte die 37-Jährige gemeinsam mit Partner Alexander Hindersmann (37) und ihrem Sohn das Geheimnis. Auf einem Schild war zu lesen: "It's a boy."

Die Schwangerschaft selbst war bereits seit Februar 2026 bekannt. Damals hatte Papendick verkündet: "Wir sind unglaublich glücklich und genießen diese besondere Phase sehr. Es ist ein großes Geschenk, noch einmal Nachwuchs zu erwarten und wir können es kaum erwarten, bald zu viert zu sein." Der Ex-"Bachelorette"-Kandidat Hindersmann ist der Vater beider Kinder. Sein erstes Kind bekam das Paar im Juni 2023.

Neben der Verkündung des Geschlechts nutzte Papendick Instagram auch, um ihren Followern in einem Posting Rede und Antwort zu stehen - und das mit bemerkenswerter Offenheit. Besonders eine Frage dürfte viele überrascht haben: Wie schnell sie nach der Geburt wieder arbeiten möchte. Ihre Antwort: bereits acht Wochen danach. Den Grund dafür benennt sie klar: "Ich habe das große Privileg, das beruflich machen zu dürfen, was ich liebe. (...) Ich bin davon überzeugt, dass ich persönlich die bessere Mama bin, wenn ich auch meiner großen Leidenschaft weiter nachgehe."

Ein Jahr zu Hause bleiben? Für Papendick keine Option. Möglich mache das auch ihr Partner: "Ich habe einen tollen Mann an meiner Seite, der mich da komplett unterstützt & auch bei unserem ersten Kind das super hinbekommen hat", schreibt sie. Das Ganze könne nur als Team funktionieren.

Diesmal die Babyzeit noch mehr genießen

Beim Blick auf das, was bei Kind Nummer zwei anders werden soll, gibt sich Papendick nachdenklich. Vieles werde wohl ähnlich laufen wie beim ersten Mal - aber einen Vorsatz hat sie sich fest vorgenommen: "die Zeit noch mehr zu genießen. Die Kids werden so schnell groß & diese Babyzeit bekommt man einfach nicht nochmal zurück."

Auch das Thema Wochenbett sprach die Moderatorin an. Sie räumt ein, beim ersten Kind gar kein klassisches Wochenbett gehabt zu haben - und hofft, dass es diesmal ähnlich unkompliziert laufen wird. Was sich zudem nicht ändern wird: Papendick und Hindersmann halten ihre Kinder konsequent aus der Öffentlichkeit heraus, die Gesichter werden nicht gezeigt.