RTL-Moderatorin Laura Papendick erwartet ihr zweites Kind - und hat jetzt das Babygeschlecht verraten. Auf Instagram beantwortet die 37-Jährige außerdem überraschend offen Fragen rund um Geburt, Karriere und das anstehende Leben mit zwei Kindern.
RTL-Moderatorin Laura Papendick (37) wird im Sommer zum zweiten Mal Mutter - und jetzt wissen es alle: Es wird ein Junge. In einem Instagram-Clip enthüllte die 37-Jährige gemeinsam mit Partner Alexander Hindersmann (37) und ihrem Sohn das Geheimnis. Auf einem Schild war zu lesen: "It's a boy."