Für die Kuppelshow "Love Island" begleitet Sylvie Meis seit 2021 Singles, und auch sie selbst ist seit einigen Monaten in keiner Beziehung mehr. Wie sie nun verrät, genieße sie diesen Status durchaus. Dennoch wünscht sie sich einen Mann an ihrer Seite.
Sylvie Meis (47) ist seit der Trennung von ihrem letzten Partner, dem Unternehmer Patrick Gruhn, Single - und das scheint ihr besser zu gefallen als erwartet. Wenige Tage vor ihrem 48. Geburtstag am 13. April spricht die Moderatorin und Entertainerin im Interview mit "Bunte" über ihr neues Leben ohne Partner.