Moderatorin erwartet zweites Kind: Gülcan Kamps zeigt im Winterurlaub erstmals ihren Babybauch

Gülcan Kamps genießt mit ihrer Familie eine Auszeit in den österreichischen Bergen - und präsentiert dabei erstmals ihren wachsenden Babybauch. Die 43-Jährige und ihr Mann Sebastian erwarten ihr zweites Kind.
Inmitten verschneiter Bergkulisse in Österreich zeigt Gülcan Kamps (43) derzeit erstmals ihren wachsenden Babybauch - ein seltener Einblick in das sonst streng abgeschirmte Privatleben der ehemaligen Viva-Moderatorin. Die 43-Jährige genießt aktuell eine Auszeit mit ihrer Familie und lässt ihre Community auf Instagram daran teilhaben. Wer das Foto sehen möchte, muss sich allerdings beeilen - sie postete es lediglich in ihrer Instagram-Story.