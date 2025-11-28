Moderatorin erwartet zweites Kind: Gülcan Kamps zeigt im Winterurlaub erstmals ihren Babybauch

Gülcan Kamps genießt mit ihrer Familie eine Auszeit in den österreichischen Bergen - und präsentiert dabei erstmals ihren wachsenden Babybauch. Die 43-Jährige und ihr Mann Sebastian erwarten ihr zweites Kind.

Inmitten verschneiter Bergkulisse in Österreich zeigt Gülcan Kamps (43) derzeit erstmals ihren wachsenden Babybauch - ein seltener Einblick in das sonst streng abgeschirmte Privatleben der ehemaligen Viva-Moderatorin. Die 43-Jährige genießt aktuell eine Auszeit mit ihrer Familie und lässt ihre Community auf Instagram daran teilhaben. Wer das Foto sehen möchte, muss sich allerdings beeilen - sie postete es lediglich in ihrer Instagram-Story.

Erst am 31. Oktober bestätigte Kamps öffentlich, dass sie und ihr Mann Sebastian zum zweiten Mal Eltern werden. "Wir freuen uns riesig. Baby Kamps 2 kommt", schrieb sie in einem Instagram-Video, unterlegt mit dem Song "Baby Love" von The Supremes. Dass sie nun tatsächlich wieder schwanger sei, könne sie "manchmal gar nicht glauben", erklärte sie wenig später laut "Gala" und betonte, sich "jeden Tag so sehr" zu freuen. Die Schwangerschaft sei für sie ein "riesengroßes Geschenk und Wunder".

Die gemeinsame Geschichte des Paares reicht nun schon einige Jahre zurück: Gülcan und der Bäckerei-Erbe Sebastian Kamps sind seit 2004 ein Paar, 2007 heirateten sie an der Ostsee. Ihr erstes Kind kam im Dezember 2021 zur Welt. Über das Kind ist weiterhin bewusst kaum etwas bekannt - weder Name noch Geschlecht wurden je veröffentlicht, auch Fotos teilt das Paar nicht.

Fünf Jahre unerfüllter Kinderwunsch

Auf ihre erste Schwangerschaft musste das Paar lange hoffen. Fünf Jahre lang kämpften Kamps und ihr Mann um ein Baby. "Manchmal dachte ich, dass ich alleine auf der Welt bin. Ein unerfüllter Kinderwunsch ist wie ein Marathon. Man muss sehen, ob man bis zum Ende durchhält", sagte sie damals im Interview mit "Bunte". Zwischenzeitlich zog sie sogar Leihmutterschaft oder Adoption in Erwägung. Umso größer war die Erleichterung, als es schließlich klappte - und nun erneut.

Bereits im April 2023 teilte sie auf Instagram ihren Wunsch, noch einmal Mutter zu werden: "Ich wünsche mir für meinen Schatz einen kleinen Partner in Crime, weil wir ein Kind haben, das so gerne mit älteren Kids spielt und jüngere kuschelt und füttert."