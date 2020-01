1 Erwarten ihr erstes Kind: Sidney Hoffmann und Lea Rosenboom Foto: imago images / Gartner

Sidney Hoffmann und Lea Rosenboom erwarten ein Baby. Wie die beiden selbst via Instagram bekannt gaben, ist die TV-Moderatorin bereits im fünften Monat schwanger.

Tolle Nachrichten von Tuning-Experte Sidney Hoffmann (40) und TV-Moderatorin Lea Rosenboom (30): Das Paar erwartet sein erstes Kind! Wie die beiden selbst über ihre Instagram-Accounts bekannt gaben, ist Rosenboom schwanger. Rosenboom schrieb zu einem Bild, auf dem man ihren Babybauch deutlich erkennen konnte, dass sie sich bereits im fünften Monat befindet. "Nicht mehr lange und wir sind zu dritt."

Sie könne sich keinen besseren Mann an ihrer Seite wünschen, mit dem sie all dies erleben dürfe. "Danke Sidney für deine starken Nerven, die unendliche Geduld und die Liebe, die du uns jeden Tag gibst", fährt sie fort. Auch Hoffmann selbst postete ein ähnliches Bild mit seiner Lebensgefährtin und fügte die Hashtags #baby2020 und #momanddadtobe an. Rosenboom und der ehemalige PS-Profi sind seit rund einem Jahr zusammen.