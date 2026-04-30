1 Nina Chuba lässt Joko, Klaas und erstmals Steven Gätjen (v.l.) gegen ProSieben antreten. Foto: Joyn/Ralf Wilschewski

Weil Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf den Auftakt der neuen Staffel "Joko & Klaas gegen ProSieben" verloren haben, müssen sie in der nächsten Ausgabe zusammen mit Moderator Steven Gätjen antreten. Den Job des Zeremonienmeisters übernimmt deshalb Nina Chuba.











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Es ist eine der ungewöhnlichsten Strafen, die sich "Herr ProSieben" je für seine beiden Herausforderer ausgedacht hat. Weil Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) den Auftakt der Frühjahrsstaffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" am Mittwoch verloren haben, müssen die beiden in der kommenden Folge erstmals in der Geschichte des Formats zu dritt gegen den Sender antreten. Verstärkung - oder Belastung, je nach Lesart - kommt von Steven Gätjen (53), der seine angestammte Rolle als neutraler Moderator für eine Ausgabe verlässt. Sein Job geht deshalb an Nina Chuba (27), wie ProSieben jetzt bekannt gibt.