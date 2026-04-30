Moderator wechselt die Seiten: Für Steven Gätjen: Nina Chuba moderiert Joko & Klaas gegen ProSieben
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Nina Chuba lässt Joko, Klaas und erstmals Steven Gätjen (v.l.) gegen ProSieben antreten. Foto: Joyn/Ralf Wilschewski

Weil Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf den Auftakt der neuen Staffel "Joko & Klaas gegen ProSieben" verloren haben, müssen sie in der nächsten Ausgabe zusammen mit Moderator Steven Gätjen antreten. Den Job des Zeremonienmeisters übernimmt deshalb Nina Chuba.

Es ist eine der ungewöhnlichsten Strafen, die sich "Herr ProSieben" je für seine beiden Herausforderer ausgedacht hat. Weil Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) den Auftakt der Frühjahrsstaffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" am Mittwoch verloren haben, müssen die beiden in der kommenden Folge erstmals in der Geschichte des Formats zu dritt gegen den Sender antreten. Verstärkung - oder Belastung, je nach Lesart - kommt von Steven Gätjen (53), der seine angestammte Rolle als neutraler Moderator für eine Ausgabe verlässt. Sein Job geht deshalb an Nina Chuba (27), wie ProSieben jetzt bekannt gibt.

 

Wer Gätjen am Mikrofon vertritt, war nach der Pleite zunächst offen. Für die Musikerin ist eine Moderation im Joko-&-Klaas-Kosmos aber nichts Neues: Im Oktober 2024 setzte sie sich im Finale der fünften Folge der achten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" gegen Winterscheidt durch und übernahm anschließend für eine Episode dessen Moderationsjob.

Vom Zeremonienmeister zum Mitspieler

Wie es zu dieser Konstellation kam, hat in der Auftaktfolge seinen Ursprung. Im Finalspiel "Was krachen Sachen?" ging es für Winterscheidt und Heufer-Umlauf um die gewohnten 15 Minuten Sendezeit am Folgetag. Bei einer Niederlage hingegen sollte Steven Gätjen ins Team der beiden wechseln und sämtliche Spiele der nächsten Ausgabe an ihrer Seite bestreiten. Die beiden schaffte es nicht, fallende Gegenstände allein am Geräusch zu erkennen - und aus dem eingespielten Duo wird nun zwangsweise ein Trio.

Sportlich geht es für die Neuformation gewohnt weiter. Bei einem Sieg gegen ProSieben dürfen Winterscheidt und Heufer-Umlauf erneut über 15 Minuten Sendezeit frei verfügen. Eine weitere Niederlage hätte zur Folge, dass sich die beiden ein zweites Mal Wünschen des Senders beugen müssen. Die Sendung läuft am 6. Mai um 20:15 Uhr auf ProSieben sowie im Livestream auf Joyn.

 