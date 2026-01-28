Sebastian Pufpaff spricht offen über Spannungen mit Stefan Raab rund um "TV total". Im Podcast von Bettina Böttinger verrät er den Grund für die Meinungsverschiedenheiten.

Sebastian Pufpaff (49) ist wegen "TV total" mit Stefan Raab (59) "aneinandergerasselt". Das verriet er Bettina Böttinger (69) in ihrem Podcast "Zwischen den Zeilen". Die Moderatorin erklärte darin, dass sie sich anfangs gefragt habe, was sich Pufpaff da antue, als er die Nachfolge von Stefan Raab antrat, der Humor oft "mit Häme garniert" habe. "Dann guckst du diese Sendung und du merkst, da ist jemand, der macht das ganz anders, der macht Witze auf eigene Kosten. Und daran merkt man auch, dass du Menschen magst", so Böttinger.

Der Entertainer stimmte ihr darin zu und fügte an: "Am allerwichtigsten ist es aber, dass man ein Interesse daran hat, zuzuhören." Nur dann funktioniere Comedy. Pufpaffs Meinung nach seien die erfolgreichsten und beliebtesten Komikerinnen und Komiker die, "die bereit sind, sich selber nicht zu ernst zu nehmen".

"Andere Ansätze"

Der 49-Jährige, der seit 2021 "TV total" auf ProSieben moderiert, verriet in dem Podcast zudem, dass es beim Start der Neuauflage der Show Meinungsverschiedenheiten mit "demjenigen, der für diese Sendung stand" gegeben habe. Der habe damals ein klares Bild gehabt, "wie diese Sendung aus der Asche emporsteigen sollte und da haben wir beide komplett andere Ansätze, gerade auch, was Humanismus anbelangt".

Sebastian Pufpaff erklärte weiter: "Da sind wir dann tatsächlich extrem oft aneinandergerasselt." Der Grund: Seiner Meinung nach hatte "TV total" eine Auffrischung verdient. Inzwischen scheint sich die Aufregung aber gelegt zu haben: Seitdem sich die beiden Moderatoren darauf geeinigt hätten, "dass wir für unterschiedliche Teams spielen", laufe es "sehr gut", so Pufpaff, der noch nachschob: "Wir haben unterschiedliche Ansichten."

Während Sebastian Pufpaff mit "TV total" auf ProSieben zu sehen ist, arbeitet Stefan Raab seit 2024 für den Sender RTL, wo er unter anderem "Die Stefan Raab Show" moderiert. Der Entertainer hatte "TV total" entwickelt und von 1999 bis 2015, dem vorläufigen Ende der Sendung, auch moderiert.