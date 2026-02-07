Moderator, Musiker und Autor: Boiler implodiert – Beckmann verliert seine Hamburger Bleibe

Reinhold Beckmann kehrt aus Indien zurück – und findet sein Zuhause verwüstet vor. Ein implodierter Boiler hat das ganze Haus unter Wasser gesetzt. Der Moderator braucht nun eine neue Bleibe.
Hamburg - Der Moderator, Musiker und Autor Reinhold Beckmann muss sich wegen eines massiven Wasserschadens eine neue Bleibe suchen. "Ich bin dabei, die Koffer zu packen", sagte Beckmann am Freitagabend in der NDR Talk Show. Er habe kein Zuhause mehr. Seine Wohnung sei abgesoffen - und zwar so, "dass da nichts mehr zu retten ist". Er gehe davon aus, dass die nun notwendige Sanierung ein Jahr dauern werde.