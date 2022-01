1 Der mexikanische Moderator Leonardo Schwebel machte seinem Ärger über Impfgegner und Maskenverweigerer Luft. Foto: Screenshot Telediario

Mexiko - Er schreit wutentbrannt, fuchtelt mit einer Maske in die Kamera und beleidigt dabei Impfgegner und Maskenverweigerer: Das Video eines mexikanischen TV-Moderators schlägt hohe Wellen im Netz. Leonardo Schwebel brüllt: „Ihr verdammten Impfgegner, Ihr Haufen Idioten!“ in der Sendung „Telediario Guadalajara“.

Neben den plumpen Beleidigungen hat der Moderator auch Forderungen an den einen oder anderen – vor allem was den Mundschutz angeht: „Hört auf mit eurem Scheiß und setzt wenigstens eine gottverdammte Gesichtsmaske auf!“ Und weiter sagt er im Video: „Und hört auf, für die ganze Welt auf die Bremse zu treten!“

Später erklärt er seinen Wutanfall gegenüber dem Sender: „Manchmal muss man schreien, damit Leute einem zuhören.“ Und er ergänzt: „Wenn ich es normal gesagt hätte – ,Mein Herr, bitte, bitte, setzen Sie die Maske auf, ich bitte Sie, glauben Sie mir‘ – wäre ich heute nicht hier bei Ihnen.“

Moderator freut sich, Diskussionen angestoßen zu haben

Aber wie kam es überhaupt so weit? Mexiko hatte zuletzt Rekordzahlen an neuen Corona-Infektionen gemeldet, und nur etwas mehr als 58 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft. Da sein Land momentan die schlimmste Phase der Corona-Pandemie durchmache, sei diese Art von Botschaften wichtig, rechtfertigt sich der Moderator. Außerdem freue ihn, dass das Video Schlagzeilen im Netz machte – und so in Mexiko für neue Diskussionen rund um Mundschutz und Impfungen sorgte.

