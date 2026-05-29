Kai Pflaume gilt als diszipliniert, bodenständig und verlässlich. Im Gespräch erklärt der Moderator, warum Qualität für ihn mit Vertrauen zu tun hat - und weshalb er dem Älterwerden gelassen entgegensieht.
Mit 59 Jahren läuft Kai Pflaume Marathons in unter 3:30 Stunden, moderiert an fünf Abenden pro Woche und sieht seinem 60. Geburtstag bemerkenswert gelassen entgegen. "Ich glaube, da muss ich mir keine Sorgen machen", lacht der Moderator im Interview. Als Markenbotschafter von Procter & Gamble spricht Pflaume im Rahmen der Kampagne "Wo Qualität zu Hause ist" zudem über Qualität als Versprechen - einen Anspruch, der für Konsumgüter ebenso gilt wie für Fernsehshows und den eigenen Lebensstil.