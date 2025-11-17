Berufliches und Privates verbindet Daniel Aminati gerade in der Karibik. Dort dreht er für eine TV-Show und genießt dabei auch einen Tapetenwechsel "nach den anstrengenden Jahren". Ehefrau und Tochter sollen, "wenn es die Gesundheit zulässt", bald nachkommen.

Viele Fans wunderten sich bereits, wo Daniel Aminati (52) steckt. Nach wochenlanger Funkstille meldete er sich in der Nacht zu Montag in seiner Instagram-Story von einem Strand in der Karibik. "Ich brauchte einfach mal eine Auszeit", erklärt der "taff"-Moderator, dessen Ehefrau Patrice (30) seit mehr als zwei Jahren gegen Hautkrebs kämpft.

Für Dreharbeiten in der Karibik Der 52-Jährige genießt jedoch keinen privaten Urlaub, sondern ist für ein berufliches Projekt in der Karibik. Er dürfe in Drehpausen jedoch auch "ein paar so Momente" am Meer genießen, wie in dem Clip zu sehen ist. Dort läuft der Moderator mit freiem Oberkörper und Sonnenhut über den Strand, während im Hintergrund die Wellen rauschen.

Frau und Tochter besuchen ihn vielleicht in der Karibik

Er dürfe aktuell also in "warmen Gefilden" arbeiten und einen "Tapetenwechsel genießen". "Das tut nach den anstrengenden Jahren gut." Bereits seit 2023 kämpft seine Ehefrau Patrice gegen ein malignes Melanom, besser bekannt als schwarzer Hautkrebs. Die Diagnose erhielt sie nur wenige Monate nach der Geburt der gemeinsamen Tochter, die im August 2022 zur Welt kam. Im April desselben Jahres hatte das Paar geheiratet.

Im Interview mit "Die Zeit" erklärte Patrice Aminati Anfang Mai, dass sie sich in palliativer Behandlung befinde. Der Krebs sei im Stadium 4 nicht mehr heilbar und habe gestreut. Am 8. Oktober teilte sie mit, "die letzte Bestrahlung" geschafft zu haben. Nach dem Ende der Therapie könnte nun womöglich eine besondere Reise folgen. Denn Daniel Aminati kündigte in seiner Story noch an: "Patrice und Charly können hoffentlich bald nachkommen, wenn es die Gesundheit zulässt."