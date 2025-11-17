Berufliches und Privates verbindet Daniel Aminati gerade in der Karibik. Dort dreht er für eine TV-Show und genießt dabei auch einen Tapetenwechsel "nach den anstrengenden Jahren". Ehefrau und Tochter sollen, "wenn es die Gesundheit zulässt", bald nachkommen.
Viele Fans wunderten sich bereits, wo Daniel Aminati (52) steckt. Nach wochenlanger Funkstille meldete er sich in der Nacht zu Montag in seiner Instagram-Story von einem Strand in der Karibik. "Ich brauchte einfach mal eine Auszeit", erklärt der "taff"-Moderator, dessen Ehefrau Patrice (30) seit mehr als zwei Jahren gegen Hautkrebs kämpft.