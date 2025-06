Florian Silbereisen (43) ist wieder da als Showmaster! Am 21. Juni hat er sich nicht nur mit dem "Schlagerbooom Open Air 2025 - Die Berge leuchten!" nach 161 Tagen TV-Show-Pause zurückgemeldet. Der "Flori" hat auch verkündet, dass die Fans mit ihm voraussichtlich wieder den Jahreswechsel feiern können.

Vorverkauf zum "Silvester-Schlagerbooom" soll im Juli starten

Während der Sendung gab es auch einen Ausblick auf kommende Shows, bei der Silbereisen erklärte: "Noch wird umgebaut und noch wird geplant. Aber wenn alles klappt, dann können wir in diesem Jahr noch einmal gemeinsam ins neue Jahr starten - mit dem 'Silvester-Schlagerbooom' in der Basketballarena des FC Bayern im BMW Park in München." Der Ticketverkauf soll laut des Moderators am 12. Juli um 12:00 Uhr mittags starten.

Kurz zuvor hatte bereits die "Bild"-Zeitung berichtet, dass beim Bayerischen Rundfunk "mit Hochdruck" an dem Silvester-Format gearbeitet werde. Erstmals hatte Florian Silbereisen vor rund einem halben Jahr seinen "Silvester-Schlagerbooom" moderiert, unter dem Motto: "Die Wunderlichtershow!"

Eigentlich sollte es ursprünglich bei einer einmaligen Zugabe im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums der "Die Feste"-Reihe bleiben, zu der auch der "Schlagerbooom" gehört. Das Ganze war aber offenbar so erfolgreich, dass auch in diesem Jahr eine Silvestershow gesendet werden soll. Angekündigt wurden daneben zwei weitere "Die Feste"-Events. Die nächste "Schlagerchampions"-Ausgabe soll am 10. Januar 2026 in Berlin steigen, das "Schlagerbooom Open Air 2026" dann am 5. und 6. Juni in Kitzbühel.

Beim "Schlagerbooom Open Air 2025" gab es am Samstag für die Zuschauerinnen und Zuschauer zahlreiche Auftritte von Größen aus der Schlagerwelt zu sehen. Mit dabei waren unter anderem DJ Ötzi (54), Andy Borg (64), Michelle (53), Andrea Berg (59) und Andreas Gabalier (40). Außerdem begrüßte Silbereisen Poptitan Dieter Bohlen (71) und stand mit ihm auch gemeinsam auf der Bühne.