Modenschau von Marc Cain: Sylvie Meis bringt die Berlin Fashion Week zum Leuchten

In einer auffällig gelben Robe mit Carmen-Ausschnitt zeigte sich Sylvie Meis bei der Berlin Fashion Week. An der Seite von Stars wie Jerry Hall und Kelly Rutherford verfolgte sie die Modenschau von Marc Cain.

Glamouröser Auftakt der Berliner Fashion Week: Bei der Marc-Cain-Show versammelten sich rund 250 geladene Gäste, darunter zahlreiche internationale Stars, im historischen Funkhaus. Auf dem Laufsteg dominierten schillernde Abendroben, luxuriöse Knitwear mit Hightech-Veredelungen sowie edel schimmernde, fließende Seiden-Pieces. Für einen besonderen Moment sorgte gleich zu Beginn eine Live-Jazz-Einlage.

Sylvie Meis strahlt in Gelb Besonders farbenfroh zeigte sich Model und Moderatorin Sylvie Meis (47) auf dem Event. Sie erschien in einer gelben Traumrobe mit Carmen-Ausschnitt. Der weit schwingende Rock und die leuchtende Farbwahl setzten einen glamourösen Akzent.

Die 47-Jährige soll seit Kurzem wieder Single sein. Die Schlagzeilen über ihre gescheiterte Beziehung ließ die Mutter eines Sohnes jedoch an sich abperlen. Stattdessen richtet sie ihren Fokus klar auf die Schauspielerei. Schon bald ist sie in der ARD-Serie "Friesenjunkies" zu sehen, die in einer Suchtklinik in Ostfriesland spielt. Die rund dreimonatigen Dreharbeiten "hinterm Deich" zählten für sie zu "einer der schönsten Zeiten meines Lebens", schwärmt Meis, die eine der Hauptrollen übernommen hat. "Der Funke ist sofort übergesprungen. Ich habe meine Liebe zur Schauspielerei wiederentdeckt und war direkt mittendrin.

Stylisches Mutter-Tochter-Duo: Jerry Hall und Elizabeth Jagger

Star-Gast Jerry Hall (69) erschien in einem grün leuchtenden Satin-Overall. Die Ex von Rolling-Stone-Sänger Mick Jagger (82) wurde von ihrer ältesten Tochter Elizabeth "Lizzy" Jagger (41), die trotz Erkältung und eisiger Temperaturen im zarten Seidenkleid erschien. Gemeinsam mit ihrer Mutter alberte und feierte sie bis in die späten Stunden. "Meine Mum ist großartig - auf so viele Arten. Wir treten oft gemeinsam auf, aber das fühlt sich nie wie Arbeit an", schwärmte die 41-Jährige.

Auch die vierfache Mutter und dreifache Großmutter Hall blickt mit Stolz auf ihre Tochter - und erklärt ihr Erziehungskonzept: "Ich habe meine Kinder immer mit viel Liebe und Freiheit erzogen. Die Familie ist ihr zentraler Anker. Erziehe sie gut, gib ihnen Selbstvertrauen und vertraue darauf, dass sie ihren eigenen Weg finden. Das stärkt den familiären Zusammenhalt."

Ihr Leben als gefeiertes Model an der Seite eines Rockstars in den 1970er-Jahren vergleicht Hall mit einem Lächeln mit der Gegenwart: "Model zu sein ist heute komplexer, es gibt viel mehr zu beachten. Damals war alles unkomplizierter, wir hatten einfach eine Menge Spaß." Gleichzeitig stellt sie klar: "Ich bin froh, im Hier und Jetzt zu leben. Für Models hat sich so viel zum Positiven entwickelt." Hall, die weiterhin viel um die Welt reist, war nach ihrer Beziehung mit Jagger von 2016 bis 2022 mit dem Medienmogul Robert Murdoch (94) verheiratet.

Promi-Mütter und ihre ambitionierten Töchter

Auch Moderatorin Frauke Ludowig (62) kam mit ihrer ältesten Tochter Nele Ludowig Roeffen (22) zur Veranstaltung. Während die jüngere Schwester Nika gerade erste Erfolge als Model feiert, hat Nele gerade ihren Bachelor gemacht und will nun weiter ihre Karriere als Moderatorin bei RTL ausbauen.

Schauspielerin Anja Kling (55) erschien mit stylischer Gel-Frisur, jedoch ohne ihre Tochter Alea, die derzeit eine therapeutische Ausbildung absolviert. Keines ihrer Kinder strebt einen künstlerisch-kreativen Beruf an; Sohn Tano studiert Sportmanagement.

"Meine Tochter meinte schon früh: 'Schauspielerin werde ich nicht. Dann kann ich nie ins Freibad, ohne fotografiert zu werden!'", lacht Kling. Unter der Öffentlichkeit der Mutter hätten ihre Kinder jedoch nie gelitten. "Ich war manchmal ein paar Wochen beim Dreh, danach aber auch wieder ganz da - das war für sie immer in Ordnung. Und auf dem Dorf, in dem sie leben, bin ich ohnehin einfach die Anja, nie die Schauspielerin." Das sorge für Bodenhaftung.

Auch diese Stars feierten unter dem Showmotto "Echo of Now"

Weitere Gäste der Marc-Cain-Show waren unter anderem Hollywoodstar Kelly Rutherford, die Schauspielerinnen Bettina Zimmermann und Dennenesch Zoudé sowie Luxusmakler Marcel Remus und Model und TV-Star Bruce Darnell. Zunächst dominierten helle Töne im Stil der Pantone-Farbe des Jahres "Cloud Dancer" den Laufsteg, bevor sich die Kollektion über warme Erdfarben, markante Materialien wie Fake Fur, Leder und Velours, mutige Colourmixes sowie Animal- und Paisley-Muster bis hin zu opulenten Accessoires steigerte.