Modenschau von Marc Cain: Sylvie Meis bringt die Berlin Fashion Week zum Leuchten

In einer auffällig gelben Robe mit Carmen-Ausschnitt zeigte sich Sylvie Meis bei der Berlin Fashion Week. An der Seite von Stars wie Jerry Hall und Kelly Rutherford verfolgte sie die Modenschau von Marc Cain.
Glamouröser Auftakt der Berliner Fashion Week: Bei der Marc-Cain-Show versammelten sich rund 250 geladene Gäste, darunter zahlreiche internationale Stars, im historischen Funkhaus. Auf dem Laufsteg dominierten schillernde Abendroben, luxuriöse Knitwear mit Hightech-Veredelungen sowie edel schimmernde, fließende Seiden-Pieces. Für einen besonderen Moment sorgte gleich zu Beginn eine Live-Jazz-Einlage.