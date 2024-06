Modenschau von Armani Privé: Extrem tiefer Ausschnitt: Cate Blanchett präsentiert Glamour-Jumpsuit

Bei der Modenschau von Giorgio Armani Privé während der Paris Fashion Week sorgten nicht nur die Models auf dem Laufsteg für Aufsehen. Vor der Präsentation der neuen Kollektion ließ sich auch Cate Blanchett (55) von den Fotografen in der französischen Hauptstadt ablichten, bevor sie neben anderen Prominenten in der ersten Reihe der Fashionshow Platz nahm.

Die zweifache Oscarpreisträgerin präsentierte auf dem Event einen schwarzen, trägerlosen Jumpsuit mit einem sehr tiefen V-Ausschnitt, unter dem sie nichts zu tragen schien. Das elegante Outfit mit glitzernden Verzierungen wurde durch ein Cape-Element zusätzlich aufgepeppt, das auf Höhe der Taille ansetzte. Ihren blonden Bob trug die australisch-US-amerikanische Schauspielerin im Wet-Look und in leichten Wellen nach hinten frisiert. Natürliches Make-up rundete den Look von Cate Blanchett ab, die zu der Fashionshow unter anderem von den britischen Schauspielerinnen Wallis Day (29) und Jodie Turner-Smith (37) sowie vom französischen Filmstar Eva Green (43) begleitet wurde.

Zudem hatte die 55-Jährige einen weiteren Gast an ihrer Seite, den man selten sieht: ihren 16-jährigen Sohn Ignatius. Auf der Veranstaltung saß sie neben Ignatius, der in einem cremefarbenen Anzug gekleidet war. Blanchett und ihr Ehemann Andrew Upton (58), die seit 1997 verheiratet sind, haben mit Dashiell (22) und Roman (20) zwei weitere Söhne sowie eine Tochter namens Edith (9).

Cate Blanchett ist weiter auf der großen Leinwand präsent

Neben ihrem Ausflug in die Modewelt ist Cate Blanchett, die bereits Oscars für ihre Rollen in den Filmen "Aviator" (2004) und "Blue Jasmine" (2013) einheimste, auch weiter auf der Leinwand präsent. Der Film "Rumours", in dem sie als deutsche Kanzlerin "Hilda Ortmann" neben Alicia Vikander (35) zu sehen ist, feierte im Mai bei den Filmfestspielen von Cannes seine Premiere. Die Science-Fiction-Actionkomödie "Borderlands", in der Blanchett ebenfalls die Hauptrolle spielt, soll ebenfalls noch dieses Jahr erscheinen. Unter der Regie von Steven Soderbergh (61) soll sie laut US-Branchenportal "The Hollywood Reporter" außerdem gemeinsam mit Michael Fassbender (47) für den Spionagethriller "Black Bag" vor der Kamera stehen. Seit Mai laufen angeblich die Dreharbeiten in London.