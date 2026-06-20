Modenschau in Stuttgart: Filmreife Mode – Tiefgarage von Stuttgarter Schule wird zum Laufsteg

Für ihre Abschlussmodenschau verwandeln die Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs Mode und Design die Tiefgarage einer Stuttgarter Schule in einen Laufsteg.

In der Tiefgarage der Kerschensteinerschule in Stuttgart riecht es am Freitagabend nach Popcorn. Auf den Leinwänden läuft ein Countdown herunter, zwischen Betonpfeilern und Parkflächen warten die Gäste auf den Beginn der Modenschau. Mit „Skins of Stories“ zeigt das Berufskolleg für Mode und Design Kollektionen, die von unterschiedlichen Filmgenres inspiriert sind – von Western über Animation und Science-Fiction bis Horror und Mafiafilm. Für einen Abend wird die Tiefgarage zur Kulisse für sieben unterschiedliche Filmwelten.

Schon vor Beginn geben ausgestellte Moodboards und Skizzen Einblicke in den Entstehungsprozess. Beteiligt sind alle drei Jahrgänge des Berufskollegs Mode und Design sowie die Meisterklasse des Maßschneiderhandwerks. Organisiert wird die Modenschau vom dritten Ausbildungsjahr. Die Kleidung wird von den Schülerinnen und Schülern selbst präsentiert.

Western und Animationswelten

Den Auftakt macht das erste Ausbildungsjahr. Zu sehen sind zwei sehr unterschiedliche Bilder: eine Western-inspirierte Kollektion in Weiß- und Brauntönen sowie „Drawn Reality“, das sich an Animationsfilmen orientiert. Grundlage der Western-Looks sind 100 weiße Jeans, die von der Caritas gespendet wurden und für die Schau upgecycelt wurden. Bei „Drawn Reality“ werden die Farben bunter, die Formen verspielter.

Science-Fiction und Fantasy

Das zweite Ausbildungsjahr zeigt ebenfalls zwei Kollektionen. „Future Code“ blickt in die Zukunft: Silberne Stoffe reflektieren das Licht der Tiefgarage und verleihen den Entwürfen eine futuristische Anmutung. Später folgt mit „Unwritten Worlds“ eine Fantasy-Welt.

Die Meisterklasse zeigt Abendgarderobe, die an das Hollywood der 1920er-Jahre erinnert: elegante Kleider, aufwendig gearbeitete Anzüge und raffinierte Schnitte.

Horror und Mafia

Düster wird es bei „Unseen Below“, einer Horror-Kollektion des dritten Ausbildungsjahres. Rot- und Schwarztöne, Ketten, Spitze, Schleier und markante Schulterpartien prägen die Entwürfe. Den Abschluss bildet „Silent Order“, ebenfalls aus dem dritten Ausbildungsjahr. Dunkle Sonnenbrillen, maßgeschneiderte Anzüge und lange Mäntel erinnern an klassische Mafiafilme. Nach dem letzten Look brandet Applaus auf.

Die Kollektionen orientieren sich nicht an einzelnen Filmen. Im Mittelpunkt stehen Stimmungen, Bilder und Atmosphären. Horror, Western, Fantasy oder Mafiafilm werden nicht nachgestellt, sondern in Mode übersetzt.

Ein Blick hinter die Kulissen

Nach dem ersten Durchlauf sitzen Lennard Szalata, 18, und Luca Otterbach, 23, im Schulgebäude und erzählen, wie viel Vorbereitung hinter dem Abend steckt. Beide gehören zum dritten Ausbildungsjahr, das die Modenschau organisiert. Lennard war Teil der Horror-Kollektion, Luca arbeitete an der Mafia-Kollektion. „Alles beginnt mit einem Ideenpool“, sagt Lennard. Die Abschlussklassen stimmen zunächst über das Oberthema ab, anschließend werden die einzelnen Genres auf die Gruppen verteilt. „Dann sammelt man Inspirationen, macht Entwürfe und schaut, was zusammenpasst.“

Seine Gruppe orientierte sich am Zeitalter der Gotik. „Ein großer Faktor war Einsamkeit, Dunkelheit und Vergänglichkeit“, sagt er. Diese Motive sollten sich in den Entwürfen widerspiegeln. Bei Lucas Gruppe stand dagegen ein anderes Element im Mittelpunkt. „Bei uns war der Fokus auf Jacken und Mänteln“, sagt sie.

Dass die Models so sicher über den Laufsteg gehen, ist kein Zufall. Gemeinsam mit einer Choreografin wurden Laufwege, Musik und Inszenierung abgestimmt. „Man arbeitet ein ganzes Jahr darauf hin“, sagt Lennard.

Als es darum geht, was ihnen von den vergangenen drei Jahren besonders in Erinnerung bleiben wird, müssen sie nicht lange überlegen. „Highlight ist immer die Modenschau“, sagt Luca. Lennard nickt: „Auf jeden Fall.“

Aufregung gehört trotzdem dazu

Luca wirkt nach dem ersten Durchlauf gelöst. „Dadurch, dass wir das jetzt schon mehrere Jahre machen, bin ich nicht mehr so extrem aufgeregt“, sagt sie. Lennard lacht. Bei ihm sei das anders. „Das ist jetzt mein drittes Mal, und ich bin immer noch so aufgeregt wie beim ersten Mal“, sagt er.

Und nach dem Abschluss?

Nach der Modenschau gehen die Wege der Abschlussklassen auseinander. Manche sammeln zunächst Berufserfahrung, andere gehen weiter an eine Modeschule, wieder andere entscheiden sich für die Meisterklasse. Gewünscht sei vor allem: möglichst viel praktische Erfahrung. Lennard wird über das Erasmus-Programm für ein halbes Jahr nach Wien gehen. Luca wurde an der Staatlichen Modeschule Stuttgart angenommen.

Wenig später geht es für beide zurück hinter die Kulissen. Das Make-up wird kontrolliert, Wasserflaschen wandern von Hand zu Hand, draußen läuft bereits der Einlass für die nächste Vorstellung. Noch zwei Mal werden die Filmwelten durch die Tiefgarage ziehen. Später geht es zur Aftershowparty ins Sunny High. Für die Absolventinnen und Absolventen markiert der Abend den Abschluss von drei intensiven Ausbildungsjahren – und für viele zugleich den Beginn des nächsten Kapitels.