Der 23-jährige Rafael Alkhouri Elyas und Leander Gottwald, 26, aus Fellbach kreieren Mode aus Stoffen und Kleidern, die andere wegwerfen. Wir zeigen Bilder von ihrer ersten Modenschau.
Leander Gottwald ist gelernter Koch. Der 26-Jährige hat im Hotel Bareiss in Baiersbronn – mit Drei-Sterne-Restaurant – gelernt und in internationalen Küchen in St. Moritz oder Neuseeland gearbeitet. Rafael Alkhouri Elyas, 23 Jahre, hat in Stuttgart ein Architekturstudium mit dem Bachelor abgeschlossen. Gemeinsam machen die beiden Fellbacher jetzt „Up-Cycling-High-Fashion-Mode“. Unter dem Markennamen Battosaï kreieren sie von Hand Einzelstücke aus Stoffen und Kleidungsstücken, die andere wegwerfen. „Wir machen aus altem Zeug Neues“, sagt Gottwald. Am Samstag haben sie ihre erste Modenschau im Fellbacher Kunst-Werk präsentiert.