Modelshow: GNTM-Finalisten offen für Dschungelcamp und Tanzparkett

Modeln, Abenteuer oder Tanz? Die Finalisten und Finalistinnen von «Germany's Next Topmodel» sprechen über TV-Angebote und ein GNTM-Finale, das erstmals in Los Angeles steigt.
Berlin - Finalist der diesjährigen Staffel von "Germany's Next Topmodel" Godfrey kann sich grundsätzlich eine Teilnahme am RTL-Dschungelcamp vorstellen. "Natürlich ist das eine Option für mich", sagte er bei einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur vor dem Finale der ProSieben-Show. Zunächst wolle er versuchen, als Model Fuß zu fassen.