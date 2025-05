Pflegenden Angehörigen einen Raum für Austausch und Gespräche mit Menschen in ähnlicher Lebenssituation bieten – das ist das Ziel des Café Auszeit, das seit diesem Mai einmal im Monat in Kornwestheim stattfindet. Hierzu sind laut Mitteilung des Landratsamtes Ludwigsburg alle pflegenden Angehörigen aus dem Kreis Ludwigsburg willkommen.

In einer moderierten Runde jeweils von 17 bis 19 Uhr soll bei Kaffee und Gebäck ein Ort für gemeinsame Treffen, Begegnungen und für den Austausch geschaffen werden. An jedem zweiten Café-Termin wird es zudem einen thematischen Input geben. Das Café Auszeit findet im Gemeinschaftsraum der Seniorenwohnanlage, Herrmannstraße 12-14, in Kornwestheim statt.

Themen von Inkontinenz bis Vollmachten

Am 17. Juni, 12. August, 16. Oktober und 18. Dezember findet die Veranstaltung jeweils als offenes, moderiertes Café statt. Am 17. Juli und 25. September geht es derweil in zwei Teilen um Pflegeschulung – erst zu den Punkten Grundpflege, Ernährung und Inkontinenz, dann zu Stürzen, Pflegehilfsmittel und die Gesundheit der Pflegeperson. Am 13. November folgt das Thema Betreuungs- und Vorsorgevollmachten. Ein erster Termin zum Thema Selbstfürsorge und Achtsamkeit im Pflegealltag fand bereits statt.

Ein Modellprojekt des Landkreises Ludwigsburg

Das Café Auszeit ist Teil des Modellprojekts „PflegeAuszeit – Kurzzeitpflege im häuslichen Setting“, mit dem der Kreis Ludwigsburg neue Formen der häuslichen Versorgung entwickelt, um pflegenden Angehörigen geplante Auszeiten zu ermöglichen. Das Modellprojekt wird im Rahmen des Innovationsprogramms Pflege 2023 vom Sozialministerium Baden-Württemberg gefördert. Die evangelische Hochschule Ludwigsburg begleitet und evaluiert das Vorhaben.

Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an pflegeauszeit@landkreis-ludwigsburg.de oder unter 0 71 41 / 144 24 62. Die Anmeldung ist für einzelne oder mehrere Termine möglich. Kurzfristig entschlossene Besucher sind ebenso willkommen. Weitere Informationen finden Interessierte auf www.lra-lb.de/pflegeauszeit.